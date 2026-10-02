Установочный комплект Thule MAZDA 6, Sd, Hb, Est, 02-07
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомобильные багажники
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-21%1 720 руб. 2 170 руб.
В наличии
Код товара: 423829
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 720 руб. -21%
2 170 руб.
- Гарантия производителя: 5 лет
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Автомобильные багажники
Дополнительно
изготовлен из металла
Совместимость
MAZDA 6, Sd, Hb, Est, 02-07
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х16х8
Вес, кг.
1.5
Описание товара Установочный комплект Thule MAZDA 6, Sd, Hb, Est, 02-07
Установочный комплект для автобагажника Thule — это комплект резинок и крючков, который разрабатывается для каждого автомобиля индивидуально. При разработке КИТа, компания Thule учитывает все особенности автомобиля, что позволяет использовать багажник THULE без вреда для крыши Вашего авто.
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Бренд
Тип товара
Автомобильные багажники
Дополнительно
изготовлен из металла
Совместимость
MAZDA 6, Sd, Hb, Est, 02-07
Страна производитель
Китай
Установочный комплект для автобагажника Thule — это комплект резинок и крючков, который разрабатывается для каждого автомобиля индивидуально. При разработке КИТа, компания Thule учитывает все особенности автомобиля, что позволяет использовать багажник THULE без вреда для крыши Вашего авто.
Установочный комплект Thule MAZDA 6, Sd, Hb, Est, 02-07 - этот товар вы можете купить по цене 1720 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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