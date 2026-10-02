Top.Mail.Ru
Установочный комплект Thule MAZDA 6, Sd, Hb, Est, 02-07 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Установочный комплект Thule MAZDA 6, Sd, Hb, Est, 02-07

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Установочный комплект Thule MAZDA 6, Sd, Hb, Est, 02-07 - фото 1
Установочный комплект Thule MAZDA 6, Sd, Hb, Est, 02-07 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомобильные багажники
  • Установочный комплект Thule MAZDA 6, Sd, Hb, Est, 02-07 - фото 1
  • Установочный комплект Thule MAZDA 6, Sd, Hb, Est, 02-07 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-21%
1 720 руб.  2 170 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 423829
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Установочный комплект Thule MAZDA 6, Sd, Hb, Est, 02-07
1 720 руб. -21%
2 170 руб.
  • Гарантия производителя: 5 лет
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Thule
Тип товара
Автомобильные багажники
Дополнительно
изготовлен из металла
Совместимость
MAZDA 6, Sd, Hb, Est, 02-07
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х16х8
Вес, кг.
1.5

Описание товара Установочный комплект Thule MAZDA 6, Sd, Hb, Est, 02-07

Установочный комплект для автобагажника Thule — это комплект резинок и крючков, который разрабатывается для каждого автомобиля индивидуально. При разработке КИТа, компания Thule учитывает все особенности автомобиля, что позволяет использовать багажник THULE без вреда для крыши Вашего авто.

Отзывы о товаре Установочный комплект Thule MAZDA 6, Sd, Hb, Est, 02-07




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Thule
Тип товара
Автомобильные багажники
Дополнительно
изготовлен из металла
Совместимость
MAZDA 6, Sd, Hb, Est, 02-07
Страна производитель
Китай
Описание
Установочный комплект для автобагажника Thule — это комплект резинок и крючков, который разрабатывается для каждого автомобиля индивидуально. При разработке КИТа, компания Thule учитывает все особенности автомобиля, что позволяет использовать багажник THULE без вреда для крыши Вашего авто.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Установочный комплект Thule MAZDA 6, Sd, Hb, Est, 02-07 - этот товар вы можете купить по цене 1720 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...