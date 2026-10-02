Top.Mail.Ru
Чехол BoraSCO Shell Case для Samsung Galaxy A32 зеленый опал купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Чехол BoraSCO Shell Case для Samsung Galaxy A32 зеленый опал

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Чехол BoraSCO Shell Case для Samsung Galaxy A32 зеленый опал - фото 1
Чехол BoraSCO Shell Case для Samsung Galaxy A32 зеленый опал - фото 2
Чехол BoraSCO Shell Case для Samsung Galaxy A32 зеленый опал - фото 3
Чехол BoraSCO Shell Case для Samsung Galaxy A32 зеленый опал - фото 4
Чехол BoraSCO Shell Case для Samsung Galaxy A32 зеленый опал - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Книжка
Материал
силикон
Совместимость
Samsung Galaxy A32
Поддержка MagSafe
Нет
Цвет
зеленый
  • Чехол BoraSCO Shell Case для Samsung Galaxy A32 зеленый опал - фото 1
  • Чехол BoraSCO Shell Case для Samsung Galaxy A32 зеленый опал - фото 2
  • Чехол BoraSCO Shell Case для Samsung Galaxy A32 зеленый опал - фото 3
  • Чехол BoraSCO Shell Case для Samsung Galaxy A32 зеленый опал - фото 4
  • Чехол BoraSCO Shell Case для Samsung Galaxy A32 зеленый опал - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%
630 руб.  820 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 421987
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Чехол BoraSCO Shell Case для Samsung Galaxy A32 зеленый опал
630 руб. -23%
820 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BORASCO
Тип товара
Книжка
Материал
силикон
Совместимость
Samsung Galaxy A32
Поддержка MagSafe
Нет
Цвет
зеленый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
50

Описание товара Чехол BoraSCO Shell Case для Samsung Galaxy A32 зеленый опал

Чехол (флип-кейс) BORASCO Shell case — это маленькая, но незаменимая деталь для повседневной жизни, которая сохранит ваш смартфон в идеальном виде. Этот аксессуар защитит не только корпус от царапин, но и внутренние компоненты от повреждений. Совместим с моделью Samsung Galaxy A32. Этот чехол-книжка закрывает смартфон со всех сторон, в том числе и экран, поэтому флип-кейс идеально подходит тем, кто хочет максимальной защиты. С противоскользящей технологией ваш телефон не выскользнет из руки при наборе текста, съёмке фото или просмотра контента на ходу: риск падений и дорогостоящего ремонта экрана сведен к минимуму. Карман для пластиковых карт избавляет от необходимости носить с собой кошелёк или каждый раз искать банковскую, транспортную или скидочную карту в кармане или сумке, когда вы торопитесь что-то оплатить. Чехол из икусственной кожи выглядит аккуратно и статусно, а мягкая текстура дарит приятные тактильные ощущения. Такой материал хорошо переносит эксплуатацию, отличается долговечностью и простотой в уходе.



Теги товара: силиконовые

Отзывы о товаре Чехол BoraSCO Shell Case для Samsung Galaxy A32 зеленый опал




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
BORASCO
Тип товара
Книжка
Материал
силикон
Совместимость
Samsung Galaxy A32
Поддержка MagSafe
Нет
Цвет
зеленый
Страна производитель
Китай
Описание
Чехол (флип-кейс) BORASCO Shell case — это маленькая, но незаменимая деталь для повседневной жизни, которая сохранит ваш смартфон в идеальном виде. Этот аксессуар защитит не только корпус от царапин, но и внутренние компоненты от повреждений. Совместим с моделью Samsung Galaxy A32. Этот чехол-книжка закрывает смартфон со всех сторон, в том числе и экран, поэтому флип-кейс идеально подходит тем, кто хочет максимальной защиты. С противоскользящей технологией ваш телефон не выскользнет из руки при наборе текста, съёмке фото или просмотра контента на ходу: риск падений и дорогостоящего ремонта экрана сведен к минимуму. Карман для пластиковых карт избавляет от необходимости носить с собой кошелёк или каждый раз искать банковскую, транспортную или скидочную карту в кармане или сумке, когда вы торопитесь что-то оплатить. Чехол из икусственной кожи выглядит аккуратно и статусно, а мягкая текстура дарит приятные тактильные ощущения. Такой материал хорошо переносит эксплуатацию, отличается долговечностью и простотой в уходе.


Теги товара: силиконовые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чехол BoraSCO Shell Case для Samsung Galaxy A32 зеленый опал - по цене 630 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...