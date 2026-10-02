Чехол BoraSCO Shell Case для Samsung Galaxy A32 зеленый опал
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Характеристики
Описание товара Чехол BoraSCO Shell Case для Samsung Galaxy A32 зеленый опал
Чехол (флип-кейс) BORASCO Shell case — это маленькая, но незаменимая деталь для повседневной жизни, которая сохранит ваш смартфон в идеальном виде. Этот аксессуар защитит не только корпус от царапин, но и внутренние компоненты от повреждений. Совместим с моделью Samsung Galaxy A32. Этот чехол-книжка закрывает смартфон со всех сторон, в том числе и экран, поэтому флип-кейс идеально подходит тем, кто хочет максимальной защиты. С противоскользящей технологией ваш телефон не выскользнет из руки при наборе текста, съёмке фото или просмотра контента на ходу: риск падений и дорогостоящего ремонта экрана сведен к минимуму. Карман для пластиковых карт избавляет от необходимости носить с собой кошелёк или каждый раз искать банковскую, транспортную или скидочную карту в кармане или сумке, когда вы торопитесь что-то оплатить. Чехол из икусственной кожи выглядит аккуратно и статусно, а мягкая текстура дарит приятные тактильные ощущения. Такой материал хорошо переносит эксплуатацию, отличается долговечностью и простотой в уходе.
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Теги товара: силиконовые
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Теги товара: силиконовые
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