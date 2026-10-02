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Защитное стекло для камеры Hybrid Glass для Samsung Galaxy S21+ купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Защитное стекло для камеры Hybrid Glass для Samsung Galaxy S21+

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Защитное стекло для камеры Hybrid Glass для Samsung Galaxy S21+
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стекло защитное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-60%
190 руб.  480 руб. 
Начислим 19 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 419706
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Защитное стекло для камеры Hybrid Glass для Samsung Galaxy S21+
190 руб. -60%
480 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BORASCO
Тип товара
Стекло защитное
Совместимость
Samsung Galaxy S21+
Применение
на камеру
Твердость
8
Толщина
0.26 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
30

Описание товара Защитное стекло для камеры Hybrid Glass для Samsung Galaxy S21+

Защитные стекла и пленки для телефонов BoraSCO созданы для тех, кто ценит надежную защиту своих гаджетов. Эти аксессуары специально разработаны для защиты камеры вашего устройства от царапин, пыли и других внешних воздействий. Толщина стекла составляет всего 0.26 мм, что делает его практически незаметным и не мешает фотосъемке, обеспечивая при этом высочайший уровень защиты. Защитное стекло BoraSCO отличается прочностью и надежностью, подтвержденной твердостью 8 по шкале Мооса. Это гарантирует отличную устойчивость к царапинам и повреждениям, сохраняя камеру вашего телефона в идеальном состоянии. Продукция этого бренда сочетает в себе высокое качество материалов и продуманную до мелочей конструкцию, обеспечивая легкость установки и долговременное использование. Бренд BoraSCO – это доверие пользователей к защите мобильных устройств, где каждое изделие проходит тщательный контроль качества. Выбирая защитные стекла и пленки BoraSCO, вы инвестируете в сохранность и презентабельный вид вашего телефона на долгие годы.

Отзывы о товаре Защитное стекло для камеры Hybrid Glass для Samsung Galaxy S21+




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Характеристики
Бренд
BORASCO
Тип товара
Стекло защитное
Совместимость
Samsung Galaxy S21+
Применение
на камеру
Твердость
8
Толщина
0.26 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Защитные стекла и пленки для телефонов BoraSCO созданы для тех, кто ценит надежную защиту своих гаджетов. Эти аксессуары специально разработаны для защиты камеры вашего устройства от царапин, пыли и других внешних воздействий. Толщина стекла составляет всего 0.26 мм, что делает его практически незаметным и не мешает фотосъемке, обеспечивая при этом высочайший уровень защиты. Защитное стекло BoraSCO отличается прочностью и надежностью, подтвержденной твердостью 8 по шкале Мооса. Это гарантирует отличную устойчивость к царапинам и повреждениям, сохраняя камеру вашего телефона в идеальном состоянии. Продукция этого бренда сочетает в себе высокое качество материалов и продуманную до мелочей конструкцию, обеспечивая легкость установки и долговременное использование. Бренд BoraSCO – это доверие пользователей к защите мобильных устройств, где каждое изделие проходит тщательный контроль качества. Выбирая защитные стекла и пленки BoraSCO, вы инвестируете в сохранность и презентабельный вид вашего телефона на долгие годы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Защитное стекло для камеры Hybrid Glass для Samsung Galaxy S21+ - стоимость товара 190 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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