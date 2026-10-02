Защитное стекло для камеры Hybrid Glass для Samsung Galaxy S21+
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Характеристики
Описание товара Защитное стекло для камеры Hybrid Glass для Samsung Galaxy S21+
Защитные стекла и пленки для телефонов BoraSCO созданы для тех, кто ценит надежную защиту своих гаджетов. Эти аксессуары специально разработаны для защиты камеры вашего устройства от царапин, пыли и других внешних воздействий. Толщина стекла составляет всего 0.26 мм, что делает его практически незаметным и не мешает фотосъемке, обеспечивая при этом высочайший уровень защиты. Защитное стекло BoraSCO отличается прочностью и надежностью, подтвержденной твердостью 8 по шкале Мооса. Это гарантирует отличную устойчивость к царапинам и повреждениям, сохраняя камеру вашего телефона в идеальном состоянии. Продукция этого бренда сочетает в себе высокое качество материалов и продуманную до мелочей конструкцию, обеспечивая легкость установки и долговременное использование. Бренд BoraSCO – это доверие пользователей к защите мобильных устройств, где каждое изделие проходит тщательный контроль качества. Выбирая защитные стекла и пленки BoraSCO, вы инвестируете в сохранность и презентабельный вид вашего телефона на долгие годы.
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Теги товара: защитные стекла для камеры
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Теги товара: защитные стекла для камеры
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