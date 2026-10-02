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Комплект адаптеров Atlant для установки багажника Mazda CX7 (suv) (2006 — 2012) 7011 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Комплект адаптеров Atlant для установки багажника Mazda CX7 (suv) (2006 — 2012) 7011

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Комплект адаптеров Atlant для установки багажника Mazda CX7 (suv) (2006 — 2012) 7011 - фото 1
Комплект адаптеров Atlant для установки багажника Mazda CX7 (suv) (2006 — 2012) 7011 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Адаптеры
  • Комплект адаптеров Atlant для установки багажника Mazda CX7 (suv) (2006 — 2012) 7011 - фото 1
  • Комплект адаптеров Atlant для установки багажника Mazda CX7 (suv) (2006 — 2012) 7011 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%
1 460 руб.  2 200 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 419348
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Комплект адаптеров Atlant для установки багажника Mazda CX7 (suv) (2006 — 2012) 7011
1 460 руб. -34%
2 200 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ATLANT
Тип товара
Адаптеры
Марка автомобиля
Mazda CX7 7011
Место крепления
на крышу
Тип кузова
седан, хэтчбэк
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х15
Вес, г.
500

Описание товара Комплект адаптеров Atlant для установки багажника Mazda CX7 (suv) (2006 — 2012) 7011

Комплект адаптеров Atlant для установки багажника Mazda CX7 (suv) (2006 — 2012) 7011 Комплект адаптеров — это набор специально спроектированных для конкретной модели автомобиля крепежных кронштейнов, резинотехнических изделий, болтов, шайб и т.п., с помощью которых опоры фиксируются на крыше. Крепёжные кронштейны (прижимы) изготавливаются из конструкционной стали и покрываются слоем полиуретана, предохраняющего лакокрасочное покрытие кузова от повреждений при установке и эксплуатации. Комплект размещается в коробке. Включает инструкцию по сборке.

Отзывы о товаре Комплект адаптеров Atlant для установки багажника Mazda CX7 (suv) (2006 — 2012) 7011




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Характеристики
Бренд
ATLANT
Тип товара
Адаптеры
Марка автомобиля
Mazda CX7 7011
Место крепления
на крышу
Тип кузова
седан, хэтчбэк
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Комплект адаптеров Atlant для установки багажника Mazda CX7 (suv) (2006 — 2012) 7011 Комплект адаптеров — это набор специально спроектированных для конкретной модели автомобиля крепежных кронштейнов, резинотехнических изделий, болтов, шайб и т.п., с помощью которых опоры фиксируются на крыше. Крепёжные кронштейны (прижимы) изготавливаются из конструкционной стали и покрываются слоем полиуретана, предохраняющего лакокрасочное покрытие кузова от повреждений при установке и эксплуатации. Комплект размещается в коробке. Включает инструкцию по сборке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Комплект адаптеров Atlant для установки багажника Mazda CX7 (suv) (2006 — 2012) 7011 - стоимость товара 1460 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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