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Характеристики
Тип товара
Конструкторы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-49%
3 410 руб.
6 630
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 417869
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Описание товара Конструктор Гоночный автомобиль (1586 дет) в коробке C61016W
Конструкторы – одни из самых полезных детских игр. Они развивают логическое и пространственное мышление, мелкую моторику, навыки инженерии и проектирования, интерес к наукам и фантазию. Конструкторы CaDa отличаются прекрасной собираемостью, прочностью и технологичностью готовой модели. Данный конструктор является аналогом Лего и не уступает по качеству. Детский конструктор C61016W представляет собой набор для постройки спортивного автомобиля Porshe 919 и содержит 1586 деталей! Детали в наборе отлично подогнаны друг к другу, поэтому сборка не вызовет трудностей, а собранная машинка не развалится во время игры. У собранной модели открывается капот и откидывается задний спойлер!. Детали сделаны из прочного, безопасного для здоровья ребёнка пластика, имеют блочную конструкцию и хорошо стыкуются друг с другом. Удобная инструкция и разная форма элементов помогают сделать процесс сборки интересным, но не сложным.
Конструкторы – одни из самых полезных детских игр. Они развивают логическое и пространственное мышление, мелкую моторику, навыки инженерии и проектирования, интерес к наукам и фантазию. Конструкторы CaDa отличаются прекрасной собираемостью, прочностью и технологичностью готовой модели. Данный конструктор является аналогом Лего и не уступает по качеству. Детский конструктор C61016W представляет собой набор для постройки спортивного автомобиля Porshe 919 и содержит 1586 деталей! Детали в наборе отлично подогнаны друг к другу, поэтому сборка не вызовет трудностей, а собранная машинка не развалится во время игры. У собранной модели открывается капот и откидывается задний спойлер!. Детали сделаны из прочного, безопасного для здоровья ребёнка пластика, имеют блочную конструкцию и хорошо стыкуются друг с другом. Удобная инструкция и разная форма элементов помогают сделать процесс сборки интересным, но не сложным.
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