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Конструктор Гоночный автомобиль (1586 дет) в коробке C61016W купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Конструктор Гоночный автомобиль (1586 дет) в коробке C61016W

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Конструктор Гоночный автомобиль (1586 дет) в коробке C61016W - фото 1
Конструктор Гоночный автомобиль (1586 дет) в коробке C61016W - фото 2
Конструктор Гоночный автомобиль (1586 дет) в коробке C61016W - фото 3
Конструктор Гоночный автомобиль (1586 дет) в коробке C61016W - фото 4
Конструктор Гоночный автомобиль (1586 дет) в коробке C61016W - фото 5
Конструктор Гоночный автомобиль (1586 дет) в коробке C61016W - фото 6
Конструктор Гоночный автомобиль (1586 дет) в коробке C61016W - фото 7
Конструктор Гоночный автомобиль (1586 дет) в коробке C61016W - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
  • Конструктор Гоночный автомобиль (1586 дет) в коробке C61016W - фото 1
  • Конструктор Гоночный автомобиль (1586 дет) в коробке C61016W - фото 2
  • Конструктор Гоночный автомобиль (1586 дет) в коробке C61016W - фото 3
  • Конструктор Гоночный автомобиль (1586 дет) в коробке C61016W - фото 4
  • Конструктор Гоночный автомобиль (1586 дет) в коробке C61016W - фото 5
  • Конструктор Гоночный автомобиль (1586 дет) в коробке C61016W - фото 6
  • Конструктор Гоночный автомобиль (1586 дет) в коробке C61016W - фото 7
  • Конструктор Гоночный автомобиль (1586 дет) в коробке C61016W - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-49%
3 410 руб.  6 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 417869
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Характеристики

Бренд
Double Egle
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 8 лет
Комплектация
1586 дет., упаковка
Максимальный возраст
11
Материал
пластик
Минимальный возраст
8
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х25х8
Вес, г.
500

Описание товара Конструктор Гоночный автомобиль (1586 дет) в коробке C61016W

Конструкторы – одни из самых полезных детских игр. Они развивают логическое и пространственное мышление, мелкую моторику, навыки инженерии и проектирования, интерес к наукам и фантазию. Конструкторы CaDa отличаются прекрасной собираемостью, прочностью и технологичностью готовой модели. Данный конструктор является аналогом Лего и не уступает по качеству. Детский конструктор C61016W представляет собой набор для постройки спортивного автомобиля Porshe 919 и содержит 1586 деталей! Детали в наборе отлично подогнаны друг к другу, поэтому сборка не вызовет трудностей, а собранная машинка не развалится во время игры. У собранной модели открывается капот и откидывается задний спойлер!. Детали сделаны из прочного, безопасного для здоровья ребёнка пластика, имеют блочную конструкцию и хорошо стыкуются друг с другом. Удобная инструкция и разная форма элементов помогают сделать процесс сборки интересным, но не сложным.

Отзывы о товаре Конструктор Гоночный автомобиль (1586 дет) в коробке C61016W




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Double Egle
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 8 лет
Комплектация
1586 дет., упаковка
Максимальный возраст
11
Материал
пластик
Минимальный возраст
8
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Описание
Конструкторы – одни из самых полезных детских игр. Они развивают логическое и пространственное мышление, мелкую моторику, навыки инженерии и проектирования, интерес к наукам и фантазию. Конструкторы CaDa отличаются прекрасной собираемостью, прочностью и технологичностью готовой модели. Данный конструктор является аналогом Лего и не уступает по качеству. Детский конструктор C61016W представляет собой набор для постройки спортивного автомобиля Porshe 919 и содержит 1586 деталей! Детали в наборе отлично подогнаны друг к другу, поэтому сборка не вызовет трудностей, а собранная машинка не развалится во время игры. У собранной модели открывается капот и откидывается задний спойлер!. Детали сделаны из прочного, безопасного для здоровья ребёнка пластика, имеют блочную конструкцию и хорошо стыкуются друг с другом. Удобная инструкция и разная форма элементов помогают сделать процесс сборки интересным, но не сложным.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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