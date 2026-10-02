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Защитный экран Red Line для Samsung Galaxy Watch 3 41mm Tempered Glass УТ000021684 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Защитный экран Red Line для Samsung Galaxy Watch 3 41mm Tempered Glass УТ000021684

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Защитный экран Red Line для Samsung Galaxy Watch 3 41mm Tempered Glass УТ000021684
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуар
Материал
стекло
Совместимость
Samsung Galaxy Watch 3
Цвет
прозрачный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-65%
190 руб.  540 руб. 
Начислим 19 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 415544
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Защитный экран Red Line для Samsung Galaxy Watch 3 41mm Tempered Glass УТ000021684
190 руб. -65%
540 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
RED LINE
Тип товара
Аксессуар
Материал
стекло
Совместимость
Samsung Galaxy Watch 3
Цвет
прозрачный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х1
Вес, г.
30

Описание товара Защитный экран Red Line для Samsung Galaxy Watch 3 41mm Tempered Glass УТ000021684

Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов RED LINE созданы для тех, кто ценит как стиль, так и функциональность своих гаджетов. Эти аксессуары, характеризующиеся безупречным качеством и современным дизайном, идеально дополнят ваш инновационный набор носимых устройств. Бренд RED LINE, известный своей надежностью и вниманием к деталям, предлагает широкий ассортимент продукции, включая сменные ремешки, защитные чехлы и экраны, зарядные устройства и док-станции. Каждое изделие разработано с учетом высоких стандартов, обеспечивая долговечность и комфорт в использовании. Аксессуары от RED LINE изготовлены из прочных и приятных на ощупь материалов, таких как силикон, нейлон и нержавеющая сталь, что гарантирует максимальную защиту и комфорт в повседневной жизни. Эти дополнения к вашим умным устройствам легко устанавливаются и снимаются, позволяя вам подстраиваться под любой стиль или ситуацию. Выберите аксессуары RED LINE для вашего фитнес-браслета или умных часов и ощутите удобство и стиль, которыми вы действительно можете гордиться.

Отзывы о товаре Защитный экран Red Line для Samsung Galaxy Watch 3 41mm Tempered Glass УТ000021684




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Характеристики
Бренд
RED LINE
Тип товара
Аксессуар
Материал
стекло
Совместимость
Samsung Galaxy Watch 3
Цвет
прозрачный
Страна производитель
Китай
Описание
Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов RED LINE созданы для тех, кто ценит как стиль, так и функциональность своих гаджетов. Эти аксессуары, характеризующиеся безупречным качеством и современным дизайном, идеально дополнят ваш инновационный набор носимых устройств. Бренд RED LINE, известный своей надежностью и вниманием к деталям, предлагает широкий ассортимент продукции, включая сменные ремешки, защитные чехлы и экраны, зарядные устройства и док-станции. Каждое изделие разработано с учетом высоких стандартов, обеспечивая долговечность и комфорт в использовании. Аксессуары от RED LINE изготовлены из прочных и приятных на ощупь материалов, таких как силикон, нейлон и нержавеющая сталь, что гарантирует максимальную защиту и комфорт в повседневной жизни. Эти дополнения к вашим умным устройствам легко устанавливаются и снимаются, позволяя вам подстраиваться под любой стиль или ситуацию. Выберите аксессуары RED LINE для вашего фитнес-браслета или умных часов и ощутите удобство и стиль, которыми вы действительно можете гордиться.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Защитный экран Red Line для Samsung Galaxy Watch 3 41mm Tempered Glass УТ000021684 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 190 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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