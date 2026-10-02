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Защитный экран Red Line для Samsung Galaxy S10 Plus Full Screen 3D Tempered Glass Black УТ000017925 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Защитный экран Red Line для Samsung Galaxy S10 Plus Full Screen 3D Tempered Glass Black УТ000017925

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Защитный экран Red Line для Samsung Galaxy S10 Plus Full Screen 3D Tempered Glass Black УТ000017925 - фото 1
Защитный экран Red Line для Samsung Galaxy S10 Plus Full Screen 3D Tempered Glass Black УТ000017925 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стекло защитное
  • Защитный экран Red Line для Samsung Galaxy S10 Plus Full Screen 3D Tempered Glass Black УТ000017925 - фото 1
  • Защитный экран Red Line для Samsung Galaxy S10 Plus Full Screen 3D Tempered Glass Black УТ000017925 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-58%
250 руб.  600 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 415535
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Защитный экран Red Line для Samsung Galaxy S10 Plus Full Screen 3D Tempered Glass Black УТ000017925
250 руб. -58%
600 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
RED LINE
Тип товара
Стекло защитное
Совместимость
Samsung Galaxy S10 Plus
Применение
на экран
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х10х1
Вес, г.
30

Описание товара Защитный экран Red Line для Samsung Galaxy S10 Plus Full Screen 3D Tempered Glass Black УТ000017925

Защитные стекла и пленки для телефонов от бренда Red Line представляют собой надежное решение для защиты экрана вашего устройства. Эти защитные аксессуары разработаны с учетом самых современных технологий, чтобы обеспечить максимальную защиту от царапин, ударов и других повреждений.



Теги товара: 3D стекла

Отзывы о товаре Защитный экран Red Line для Samsung Galaxy S10 Plus Full Screen 3D Tempered Glass Black УТ000017925




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Характеристики
Бренд
RED LINE
Тип товара
Стекло защитное
Совместимость
Samsung Galaxy S10 Plus
Применение
на экран
Страна производитель
Китай
Описание
Защитные стекла и пленки для телефонов от бренда Red Line представляют собой надежное решение для защиты экрана вашего устройства. Эти защитные аксессуары разработаны с учетом самых современных технологий, чтобы обеспечить максимальную защиту от царапин, ударов и других повреждений.


Теги товара: 3D стекла
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Защитный экран Red Line для Samsung Galaxy S10 Plus Full Screen 3D Tempered Glass Black УТ000017925 - стоимость товара 250 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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