Защитный экран Red Line для Samsung Galaxy S10 Plus Full Screen 3D Tempered Glass Black УТ000017925
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Стекло защитное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-58%250 руб. 600 руб.
В наличии
Код товара: 415535
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Загружаем...
250 руб. -58%
600 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Стекло защитное
Совместимость
Samsung Galaxy S10 Plus
Применение
на экран
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х10х1
Вес, г.
30
Описание товара Защитный экран Red Line для Samsung Galaxy S10 Plus Full Screen 3D Tempered Glass Black УТ000017925
Защитные стекла и пленки для телефонов от бренда Red Line представляют собой надежное решение для защиты экрана вашего устройства. Эти защитные аксессуары разработаны с учетом самых современных технологий, чтобы обеспечить максимальную защиту от царапин, ударов и других повреждений.
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Теги товара: 3D стекла
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Бренд
Тип товара
Стекло защитное
Совместимость
Samsung Galaxy S10 Plus
Применение
на экран
Страна производитель
Китай
Защитные стекла и пленки для телефонов от бренда Red Line представляют собой надежное решение для защиты экрана вашего устройства. Эти защитные аксессуары разработаны с учетом самых современных технологий, чтобы обеспечить максимальную защиту от царапин, ударов и других повреждений.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, защитные стекла для камеры
Теги товара: 3D стекла
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, защитные стекла для камеры
Теги товара: 3D стекла
Защитный экран Red Line для Samsung Galaxy S10 Plus Full Screen 3D Tempered Glass Black УТ000017925 - стоимость товара 250 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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