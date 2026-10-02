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Защитный экран Red Line для Samsung Galaxy S10 Full Screen 3D Tempered Glass Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Защитный экран Red Line для Samsung Galaxy S10 Full Screen 3D Tempered Glass Black

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Защитный экран Red Line для Samsung Galaxy S10 Full Screen 3D Tempered Glass Black
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стекло защитное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
420 руб.  600 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 415533
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Защитный экран Red Line для Samsung Galaxy S10 Full Screen 3D Tempered Glass Black
420 руб. -30%
600 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
RED LINE
Тип товара
Стекло защитное
Совместимость
Samsung Galaxy Note 10 Lite
Применение
на экран
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х9х1
Вес, г.
30

Описание товара Защитный экран Red Line для Samsung Galaxy S10 Full Screen 3D Tempered Glass Black

Защитные стекла и пленки для телефонов от бренда Red Line — это надежное решение для защиты экрана вашего устройства от повседневных повреждений. Изготавливаемые из высококачественного материала, защитные стекла Red Line обеспечивают превосходную защиту от царапин, трещин и отпечатков пальцев, сохраняя при этом кристальную четкость и яркость изображения. Их точная подгонка под экран обеспечивает легкость установки без пузырей и гарантирует, что все сенсорные функции устройства сохраняются в полной мере. Защитные аксессуары от Red Line обладают устойчивостью к царапинам, что гарантирует вашему устройству долговечность и эстетичный вид в течение продолжительного времени. Независимо от того, какое устройство вы защищаете, изделия от Red Line предлагают стильный дизайн и максимальный уровень защиты для экрана. Выбирайте Red Line для надежной и долговечной защиты вашего смартфона.



Теги товара: 3D стекла

Отзывы о товаре Защитный экран Red Line для Samsung Galaxy S10 Full Screen 3D Tempered Glass Black




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Характеристики
Бренд
RED LINE
Тип товара
Стекло защитное
Совместимость
Samsung Galaxy Note 10 Lite
Применение
на экран
Страна производитель
Китай
Описание
Защитные стекла и пленки для телефонов от бренда Red Line — это надежное решение для защиты экрана вашего устройства от повседневных повреждений. Изготавливаемые из высококачественного материала, защитные стекла Red Line обеспечивают превосходную защиту от царапин, трещин и отпечатков пальцев, сохраняя при этом кристальную четкость и яркость изображения. Их точная подгонка под экран обеспечивает легкость установки без пузырей и гарантирует, что все сенсорные функции устройства сохраняются в полной мере. Защитные аксессуары от Red Line обладают устойчивостью к царапинам, что гарантирует вашему устройству долговечность и эстетичный вид в течение продолжительного времени. Независимо от того, какое устройство вы защищаете, изделия от Red Line предлагают стильный дизайн и максимальный уровень защиты для экрана. Выбирайте Red Line для надежной и долговечной защиты вашего смартфона.


Теги товара: 3D стекла
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Защитный экран Red Line для Samsung Galaxy S10 Full Screen 3D Tempered Glass Black - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 420 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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