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Кабель аудио-видео Lazco WH-111 HDMI (m)/HDMI (m) 20м WH-111(20M) черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель аудио-видео Lazco WH-111 HDMI (m)/HDMI (m) 20м WH-111(20M) черный

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Кабель аудио-видео Lazco WH-111 HDMI (m)/HDMI (m) 20м WH-111(20M) черный - фото 1
Кабель аудио-видео Lazco WH-111 HDMI (m)/HDMI (m) 20м WH-111(20M) черный - фото 2
Кабель аудио-видео Lazco WH-111 HDMI (m)/HDMI (m) 20м WH-111(20M) черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Длина кабеля, м
20
  • Кабель аудио-видео Lazco WH-111 HDMI (m)/HDMI (m) 20м WH-111(20M) черный - фото 1
  • Кабель аудио-видео Lazco WH-111 HDMI (m)/HDMI (m) 20м WH-111(20M) черный - фото 2
  • Кабель аудио-видео Lazco WH-111 HDMI (m)/HDMI (m) 20м WH-111(20M) черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 414221
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Характеристики

Бренд
Lazco
Тип товара
Кабель
Интерфейс
HDMI
Разъемы
HDMI M - HDMI M
Длина кабеля, м
20
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х12х5
Вес, кг.
2.12

Описание товара Кабель аудио-видео Lazco WH-111 HDMI (m)/HDMI (m) 20м WH-111(20M) черный

Активный кабель для передачи сигналов HDMI 2.0, максимальное разрешение 4Кх2К, 60Hz (4:2:0). Круглое сечение. Тип разъёмов А-А ( вилка-вилка), 19 pin, позолоченные контакты. Встроенный чипсет RedMere. Сечение жил 26AWG. Обеспечивает передачу Fast Ethernet. Длина 20м. Цвет чёрный.



Теги товара: кабели hdmi

Отзывы о товаре Кабель аудио-видео Lazco WH-111 HDMI (m)/HDMI (m) 20м WH-111(20M) черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Lazco
Тип товара
Кабель
Интерфейс
HDMI
Разъемы
HDMI M - HDMI M
Длина кабеля, м
20
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Активный кабель для передачи сигналов HDMI 2.0, максимальное разрешение 4Кх2К, 60Hz (4:2:0). Круглое сечение. Тип разъёмов А-А ( вилка-вилка), 19 pin, позолоченные контакты. Встроенный чипсет RedMere. Сечение жил 26AWG. Обеспечивает передачу Fast Ethernet. Длина 20м. Цвет чёрный.


Теги товара: кабели hdmi
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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