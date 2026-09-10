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Комплект зарядного устройства Hama H-183297 3A PD (00183297) белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Комплект зарядного устройства Hama H-183297 3A PD (00183297) белый

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Комплект зарядного устройства Hama H-183297 3A PD (00183297) белый - фото 1
Комплект зарядного устройства Hama H-183297 3A PD (00183297) белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зарядное устройтво
  • Комплект зарядного устройства Hama H-183297 3A PD (00183297) белый - фото 1
  • Комплект зарядного устройства Hama H-183297 3A PD (00183297) белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 410456
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Характеристики

Бренд
HAMA
Тип товара
Зарядное устройтво
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х2
Вес, г.
109

Описание товара Комплект зарядного устройства Hama H-183297 3A PD (00183297) белый

Автомобильное зарядное устройство от прикуривателя. Максимальная выходная мощность 18 Вт

Отзывы о товаре Комплект зарядного устройства Hama H-183297 3A PD (00183297) белый




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Характеристики
Бренд
HAMA
Тип товара
Зарядное устройтво
Страна производитель
Китай
Описание
Автомобильное зарядное устройство от прикуривателя. Максимальная выходная мощность 18 Вт
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Комплект зарядного устройства Hama H-183297 3A PD (00183297) белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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