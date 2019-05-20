Объектив Canon EF 24-105 F3.5-5.6 IS STM (oem)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Canon
|Тип товара
|Объектив
|Адаптирован для видеосъемки
|да
|Байонет
|Canon EF/EF-S
|Внутренняя фокусировка
|есть
|Диаметр фильтра
|77 мм
|Тип объектива
|стандартный
|Ультразвуковой привод
|есть
|Автофокус
|есть
|Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии
|f/5.60
|Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии
|f/3.50
|Макс. фокусное расстояние Zoom-объектива, мм
|105
|Мин. фокусное расстояние Zoom-объектива/фокусное расстояние фикс-объектива, мм
|24
|Стабилизатор изображения
|есть
|Фокусное расстояние
|переменное
|Вес, кг
|0.525
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20.05.2019
Стоит дешевле эльки с таким же фокусным на 15тыр. Автофокус шустрый и беззвучный, стаб работает лучше, чем на 24-105 F4L IS USM. Угла хватает, на всякий случай есть 16мм от самьянга.
Недостатки:
Переменная диафрагма(плата за разницу в цене). Нет бленды в комплекте, но можно купить подделку EW-83H за 300р
Комментарий:
Вполне хорошее стекло, устраивает во всем, юзаю на 7D