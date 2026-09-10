Робот-машина на РУ (свет) на бат.красный/рыжий в коробке движение во всех направлениях ZYB-B3253-1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Трансформеры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-60%930 руб. 2 312 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 399421
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Трансформеры
Возраст
от 3 лет
Комплектация
трансформер, пульт управления, упаковка
Материал
пластик
Световые эффекты
есть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х8
Вес, г.
744
Описание товара Робот-машина на РУ (свет) на бат.красный/рыжий в коробке движение во всех направлениях ZYB-B3253-1
Это фантастика! Настоящий робот трансформер на пульте управления в любой момент легко превращается из робота в гоночный автомобиль и обратно. Управляй героем своей мечты и создавай сюжетную линию на свое усмотрение.С таким помощником интересно спасать мир, устраивать погони и радоваться победам. Благодаря движению во всех направлениях робот-машина легко преодолевает препятствия и крутые повороты. Световые эффекты помогают подчеркнуть особую фантастичность данной модели. Интересная, яркого желтого цвета игрушка непременно вызовет восторг как у ребенка, так и у взрослого!.
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Бренд
Тип товара
Трансформеры
Возраст
от 3 лет
Комплектация
трансформер, пульт управления, упаковка
Материал
пластик
Световые эффекты
есть
Страна производитель
Китай
Это фантастика! Настоящий робот трансформер на пульте управления в любой момент легко превращается из робота в гоночный автомобиль и обратно. Управляй героем своей мечты и создавай сюжетную линию на свое усмотрение.С таким помощником интересно спасать мир, устраивать погони и радоваться победам. Благодаря движению во всех направлениях робот-машина легко преодолевает препятствия и крутые повороты. Световые эффекты помогают подчеркнуть особую фантастичность данной модели. Интересная, яркого желтого цвета игрушка непременно вызовет восторг как у ребенка, так и у взрослого!.
Робот-машина на РУ (свет) на бат.красный/рыжий в коробке движение во всех направлениях ZYB-B3253-1 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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