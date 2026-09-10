Набор пирамид Геометрические фигуры в коробке основание,3 штырька,блоки разных форм и цветов VIGA 59611
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Характеристики
Тип товара
Развивающая игрушка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%1 480 руб. 2 312 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 391977
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
игровые элементы, упаковка
Максимальный возраст
3
Материал
дерево
Минимальный возраст
1.5
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 1.5 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х17х12
Вес, г.
767
Описание товара Набор пирамид Геометрические фигуры в коробке основание,3 штырька,блоки разных форм и цветов VIGA 59611
Эта красочная деревянная игрушка состоит из геометрических блоков, шестерней, шайб и колец. Малыш увлекательно проведет время, подбирая и нанизывая элементы на стержни основы, вращая блоки и шестерни и наблюдая за их взаимодействием. Игрушка знакомит с цветами, формами предметов, развивает логическое мышление и моторику рук.
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Бренд
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
игровые элементы, упаковка
Максимальный возраст
3
Материал
дерево
Минимальный возраст
1.5
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 1.5 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Эта красочная деревянная игрушка состоит из геометрических блоков, шестерней, шайб и колец. Малыш увлекательно проведет время, подбирая и нанизывая элементы на стержни основы, вращая блоки и шестерни и наблюдая за их взаимодействием. Игрушка знакомит с цветами, формами предметов, развивает логическое мышление и моторику рук.
Набор пирамид Геометрические фигуры в коробке основание,3 штырька,блоки разных форм и цветов VIGA 59611 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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