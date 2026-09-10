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Пирамидка-кубики в коробке VIGA 44016 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пирамидка-кубики в коробке VIGA 44016

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Пирамидка-кубики в коробке VIGA 44016 - фото 1
Пирамидка-кубики в коробке VIGA 44016 - фото 2
Пирамидка-кубики в коробке VIGA 44016 - фото 3
Пирамидка-кубики в коробке VIGA 44016 - фото 4
Пирамидка-кубики в коробке VIGA 44016 - фото 5
Пирамидка-кубики в коробке VIGA 44016 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Развивающая игрушка
  • Пирамидка-кубики в коробке VIGA 44016 - фото 1
  • Пирамидка-кубики в коробке VIGA 44016 - фото 2
  • Пирамидка-кубики в коробке VIGA 44016 - фото 3
  • Пирамидка-кубики в коробке VIGA 44016 - фото 4
  • Пирамидка-кубики в коробке VIGA 44016 - фото 5
  • Пирамидка-кубики в коробке VIGA 44016 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
1 510 руб.  2 312 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 392136
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Характеристики

Бренд
Viga
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
кубики, элементы сортера, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
дерево
Минимальный возраст
2
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 2 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х10х10
Вес, г.
463

Описание товара Пирамидка-кубики в коробке VIGA 44016

Набор кубиков серии PolarB от Viga Toys для сортирования и складывания состоит из 5 кубиков разного размера с отверстиями для 4 блоков-форм. С кубиками дети научатся сортировать предметы по размеру, складывать пирамидку, могут выучить числа, формы и разных животных. Набор из дерева выкрашен в разные цвета спокойных оттенков. На кубиках нарисованы разные животные. Для изготовления использована качественная древесина и безопасные красители. Все края и детали тщательно отшлифованы. Набор соответствует стандартам безопасности и качества: европейскому EN71, американскому ASTM, как и вся продукция Viga Toys. Набор для детей от 1 года. Развитие: мышление, математические навыки, любознательность, внимательность, зрительно-моторная координация, эмоциональное благополучие, память, цвета, формы. Кубики рекомендованы для дома и детского сада. Подходят для методик раннего развития, в том числе Монтессори, для эксклюзивного воспитания.

Отзывы о товаре Пирамидка-кубики в коробке VIGA 44016




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Viga
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
кубики, элементы сортера, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
дерево
Минимальный возраст
2
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 2 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Описание
Набор кубиков серии PolarB от Viga Toys для сортирования и складывания состоит из 5 кубиков разного размера с отверстиями для 4 блоков-форм. С кубиками дети научатся сортировать предметы по размеру, складывать пирамидку, могут выучить числа, формы и разных животных. Набор из дерева выкрашен в разные цвета спокойных оттенков. На кубиках нарисованы разные животные. Для изготовления использована качественная древесина и безопасные красители. Все края и детали тщательно отшлифованы. Набор соответствует стандартам безопасности и качества: европейскому EN71, американскому ASTM, как и вся продукция Viga Toys. Набор для детей от 1 года. Развитие: мышление, математические навыки, любознательность, внимательность, зрительно-моторная координация, эмоциональное благополучие, память, цвета, формы. Кубики рекомендованы для дома и детского сада. Подходят для методик раннего развития, в том числе Монтессори, для эксклюзивного воспитания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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