Пирамидка-кубики в коробке VIGA 44016
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Характеристики
Описание товара Пирамидка-кубики в коробке VIGA 44016
Набор кубиков серии PolarB от Viga Toys для сортирования и складывания состоит из 5 кубиков разного размера с отверстиями для 4 блоков-форм. С кубиками дети научатся сортировать предметы по размеру, складывать пирамидку, могут выучить числа, формы и разных животных. Набор из дерева выкрашен в разные цвета спокойных оттенков. На кубиках нарисованы разные животные. Для изготовления использована качественная древесина и безопасные красители. Все края и детали тщательно отшлифованы. Набор соответствует стандартам безопасности и качества: европейскому EN71, американскому ASTM, как и вся продукция Viga Toys. Набор для детей от 1 года. Развитие: мышление, математические навыки, любознательность, внимательность, зрительно-моторная координация, эмоциональное благополучие, память, цвета, формы. Кубики рекомендованы для дома и детского сада. Подходят для методик раннего развития, в том числе Монтессори, для эксклюзивного воспитания.
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