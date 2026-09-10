Шнуровка "Ферма" (4 дет.) в коробке VG51325
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Характеристики
Тип товара
Развивающая игрушка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%1 420 руб. 2 312 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 417665
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
4 сборные фигурки животных, шнуровка, упаковка
Материал
дерево, текстиль
Пол
унисекс
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х19х5
Вес, г.
500
Описание товара Шнуровка "Ферма" (4 дет.) в коробке VG51325
Этот набор содержит детали четырех различных животных, которые нужно соединить при помощи четырех шнурков разного цвета.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
4 сборные фигурки животных, шнуровка, упаковка
Материал
дерево, текстиль
Пол
унисекс
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Этот набор содержит детали четырех различных животных, которые нужно соединить при помощи четырех шнурков разного цвета.
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