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Конструктор"Зоопарк"50 дет.в ведре VIGA 50286 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Конструктор"Зоопарк"50 дет.в ведре VIGA 50286

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Конструктор&quot;Зоопарк&quot;50 дет.в ведре VIGA 50286
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кубики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%
1 420 руб.  2 312 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 391955
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Характеристики

Бренд
Viga
Тип товара
Кубики
Комплектация
50 деталей, упаковка-ведро
Максимальный возраст
5
Материал
дерево
Минимальный возраст
2
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 2 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х18х18
Вес, кг.
1.25

Описание товара Конструктор"Зоопарк"50 дет.в ведре VIGA 50286

Разноцветный конструктор-городок с нарисованными на деталях животными Африки, которые у нас живут в зоопарках. Играя, ребенок сможет построить много разных зданий, фигур, сортировать по цветам, виду животных, по форме фигурок и многое другое. Конструктор «Зоопарк» - надолго займет ребенка. Он стимулирует воображение, логику, фантазию, улучшает пространственную координацию, позволяет малышу играть без ограничений. Набор состоит из деревянных деталей цилиндрической, треугольной и квадратной формы – этого достаточно, чтобы сложить забор, ограждение, лесенку и даже крокодильчика с длинным хвостом. Яркая, красочная позитивная игрушка из натуральной древесины приятна на ощупь и позволяет воплотить в жизнь множество замечательных идей. С конструктором «Зоопарк» малыш сможет постичь азы архитектуры, научится любить животных

Отзывы о товаре Конструктор"Зоопарк"50 дет.в ведре VIGA 50286




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Viga
Тип товара
Кубики
Комплектация
50 деталей, упаковка-ведро
Максимальный возраст
5
Материал
дерево
Минимальный возраст
2
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 2 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Описание
Разноцветный конструктор-городок с нарисованными на деталях животными Африки, которые у нас живут в зоопарках. Играя, ребенок сможет построить много разных зданий, фигур, сортировать по цветам, виду животных, по форме фигурок и многое другое. Конструктор «Зоопарк» - надолго займет ребенка. Он стимулирует воображение, логику, фантазию, улучшает пространственную координацию, позволяет малышу играть без ограничений. Набор состоит из деревянных деталей цилиндрической, треугольной и квадратной формы – этого достаточно, чтобы сложить забор, ограждение, лесенку и даже крокодильчика с длинным хвостом. Яркая, красочная позитивная игрушка из натуральной древесины приятна на ощупь и позволяет воплотить в жизнь множество замечательных идей. С конструктором «Зоопарк» малыш сможет постичь азы архитектуры, научится любить животных
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Конструктор"Зоопарк"50 дет.в ведре VIGA 50286 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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