Игровой модуль Календарь в коробке 75 деревянных деталей на магнитах VIGA 50377
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровой центр
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%2 640 руб. 3 723 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 391913
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Игровой центр
Комплектация
75 деталей, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
дерево, магнит
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 3 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х42х4
Вес, кг.
1.67
Описание товара Игровой модуль Календарь в коробке 75 деревянных деталей на магнитах VIGA 50377
Набор содержит 75 деревянных деталей на магнитах для знакомства с понятиями времени, дней недели, дат, месяцев, лет, времен года, погоды на украинском языке. Может использоваться дома, в детсаду и школе.
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Бренд
Тип товара
Игровой центр
Комплектация
75 деталей, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
дерево, магнит
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 3 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Набор содержит 75 деревянных деталей на магнитах для знакомства с понятиями времени, дней недели, дат, месяцев, лет, времен года, погоды на украинском языке. Может использоваться дома, в детсаду и школе.
Игровой модуль Календарь в коробке 75 деревянных деталей на магнитах VIGA 50377 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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