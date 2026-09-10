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Игра развивающая"Вравщающиеся шестерни.Корова"в коробке купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Игра развивающая"Вравщающиеся шестерни.Корова"в коробке

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Игра развивающая&quot;Вравщающиеся шестерни.Корова&quot;в коробке
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Развивающая игра
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-52%
3 360 руб.  7 004 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 417117
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Характеристики

Бренд
Viga
Тип товара
Развивающая игра
Комплектация
игровой стенд, игровые элементы, упаковка
Максимальный возраст
3
Материал
дерево
Минимальный возраст
1.5
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 18 мес.
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х46х5
Вес, кг.
2.75

Описание товара Игра развивающая"Вравщающиеся шестерни.Корова"в коробке

Деревянная развивающая игрушка для малышей. Малышу будет интересна не только сборка, но и игра с готовым механизмом.

Отзывы о товаре Игра развивающая"Вравщающиеся шестерни.Корова"в коробке




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Характеристики
Бренд
Viga
Тип товара
Развивающая игра
Комплектация
игровой стенд, игровые элементы, упаковка
Максимальный возраст
3
Материал
дерево
Минимальный возраст
1.5
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 18 мес.
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Описание
Деревянная развивающая игрушка для малышей. Малышу будет интересна не только сборка, но и игра с готовым механизмом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Игра развивающая"Вравщающиеся шестерни.Корова"в коробке - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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