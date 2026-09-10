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Набор "Паркинг" VIGA 44029 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор "Паркинг" VIGA 44029

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Набор &quot;Паркинг&quot; VIGA 44029
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Развивающая игрушка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%
2 900 руб.  3 723 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 391982
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Характеристики

Бренд
Viga
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
игрушка, аксессуары, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
дерево
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 3 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х24х15
Вес, кг.
1.43

Описание товара Набор "Паркинг" VIGA 44029

Игровой набор Паркинг двухэтажный включает заправку, автомойку, лифт, парковку со шлагбаумом, вертолетную площадку, 3 машинки и 1 вертолет. Набор из дерева выполнен в цветах спокойных оттенков. Для изготовления использована качественная древесина и безопасные красители. Все края и детали тщательно отшлифованы. Набор соответствует стандартам безопасности и качества: европейскому EN71, американскому ASTM, как и вся продукция Viga Toys. Развитие: мышление, воображение, координация рук и глаз, двигательные навыки, эмоциональное благополучие. Подходит для детей от 3 лет. Отличный подарок для мальчиков. Можно играть самому или в компании.

Отзывы о товаре Набор "Паркинг" VIGA 44029




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Характеристики
Бренд
Viga
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
игрушка, аксессуары, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
дерево
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 3 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Описание
Игровой набор Паркинг двухэтажный включает заправку, автомойку, лифт, парковку со шлагбаумом, вертолетную площадку, 3 машинки и 1 вертолет. Набор из дерева выполнен в цветах спокойных оттенков. Для изготовления использована качественная древесина и безопасные красители. Все края и детали тщательно отшлифованы. Набор соответствует стандартам безопасности и качества: европейскому EN71, американскому ASTM, как и вся продукция Viga Toys. Развитие: мышление, воображение, координация рук и глаз, двигательные навыки, эмоциональное благополучие. Подходит для детей от 3 лет. Отличный подарок для мальчиков. Можно играть самому или в компании.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор "Паркинг" VIGA 44029 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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