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Защитное стекло ITSKINS 2.5D для Samsung Galaxy A21/A21s прозрачное (SG21-GL25N-TRSP) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Защитное стекло ITSKINS 2.5D для Samsung Galaxy A21/A21s прозрачное (SG21-GL25N-TRSP)

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Защитное стекло ITSKINS 2.5D для Samsung Galaxy A21/A21s прозрачное (SG21-GL25N-TRSP)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стекло защитное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%
380 руб.  620 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 389303
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Защитное стекло ITSKINS 2.5D для Samsung Galaxy A21/A21s прозрачное (SG21-GL25N-TRSP)
380 руб. -39%
620 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ItSkins
Тип товара
Стекло защитное
Совместимость
Samsung Galaxy A21/A21s
Применение
на экран
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х6х1
Вес, г.
50

Описание товара Защитное стекло ITSKINS 2.5D для Samsung Galaxy A21/A21s прозрачное (SG21-GL25N-TRSP)

Защитные стекла и пленки для телефонов ITSKINS представляют собой надежное решение для защиты вашего устройства от случайных повреждений и износа. Эти аксессуары специально разработаны для использования на экране вашего телефона, обеспечивая превосходную защиту от царапин, трещин и других негативных воздействий, которым подвержены современные гаджеты в повседневной жизни. Защитные стекла ITSKINS гарантируют высокую степень прозрачности, сохраняющую яркость и четкость изображения вашего экрана, при этом они не влияют на чувствительность сенсорного дисплея. Благодаря этому вы можете комфортно пользоваться всеми функциями устройства, не замечая присутствия защитного покрытия. В основе продукции ITSKINS лежат высококачественные материалы, которые обеспечивают прочность и долговечность каждого аксессуара. Простота установки и надежная фиксация на экране делают защитные стекла ITSKINS идеальным выбором для тех, кто ценит комбинацию эффективности и удобства. С ITSKINS ваш телефон будет надёжно защищён в любой ситуации, что позволяет вам наслаждаться эксплуатацией устройства без беспокойства о его сохранности.

Отзывы о товаре Защитное стекло ITSKINS 2.5D для Samsung Galaxy A21/A21s прозрачное (SG21-GL25N-TRSP)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ItSkins
Тип товара
Стекло защитное
Совместимость
Samsung Galaxy A21/A21s
Применение
на экран
Страна производитель
Китай
Описание
Защитные стекла и пленки для телефонов ITSKINS представляют собой надежное решение для защиты вашего устройства от случайных повреждений и износа. Эти аксессуары специально разработаны для использования на экране вашего телефона, обеспечивая превосходную защиту от царапин, трещин и других негативных воздействий, которым подвержены современные гаджеты в повседневной жизни. Защитные стекла ITSKINS гарантируют высокую степень прозрачности, сохраняющую яркость и четкость изображения вашего экрана, при этом они не влияют на чувствительность сенсорного дисплея. Благодаря этому вы можете комфортно пользоваться всеми функциями устройства, не замечая присутствия защитного покрытия. В основе продукции ITSKINS лежат высококачественные материалы, которые обеспечивают прочность и долговечность каждого аксессуара. Простота установки и надежная фиксация на экране делают защитные стекла ITSKINS идеальным выбором для тех, кто ценит комбинацию эффективности и удобства. С ITSKINS ваш телефон будет надёжно защищён в любой ситуации, что позволяет вам наслаждаться эксплуатацией устройства без беспокойства о его сохранности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Защитное стекло ITSKINS 2.5D для Samsung Galaxy A21/A21s прозрачное (SG21-GL25N-TRSP) - стоимость товара 380 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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