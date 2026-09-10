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Фон складной Lastolite LL LB5715 1.5x2.1 м Wall/Fence купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Фон складной Lastolite LL LB5715 1.5x2.1 м Wall/Fence

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Фон складной Lastolite LL LB5715 1.5x2.1 м Wall/Fence - фото 1
Фон складной Lastolite LL LB5715 1.5x2.1 м Wall/Fence - фото 2
Фон складной Lastolite LL LB5715 1.5x2.1 м Wall/Fence - фото 3
Фон складной Lastolite LL LB5715 1.5x2.1 м Wall/Fence - фото 4
Фон складной Lastolite LL LB5715 1.5x2.1 м Wall/Fence - фото 5
Фон складной Lastolite LL LB5715 1.5x2.1 м Wall/Fence - фото 6
Фон складной Lastolite LL LB5715 1.5x2.1 м Wall/Fence - фото 7
Фон складной Lastolite LL LB5715 1.5x2.1 м Wall/Fence - фото 8
Фон складной Lastolite LL LB5715 1.5x2.1 м Wall/Fence - фото 9
Фон складной Lastolite LL LB5715 1.5x2.1 м Wall/Fence - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фотофоны
  • Фон складной Lastolite LL LB5715 1.5x2.1 м Wall/Fence - фото 1
  • Фон складной Lastolite LL LB5715 1.5x2.1 м Wall/Fence - фото 2
  • Фон складной Lastolite LL LB5715 1.5x2.1 м Wall/Fence - фото 3
  • Фон складной Lastolite LL LB5715 1.5x2.1 м Wall/Fence - фото 4
  • Фон складной Lastolite LL LB5715 1.5x2.1 м Wall/Fence - фото 5
  • Фон складной Lastolite LL LB5715 1.5x2.1 м Wall/Fence - фото 6
  • Фон складной Lastolite LL LB5715 1.5x2.1 м Wall/Fence - фото 7
  • Фон складной Lastolite LL LB5715 1.5x2.1 м Wall/Fence - фото 8
  • Фон складной Lastolite LL LB5715 1.5x2.1 м Wall/Fence - фото 9
  • Фон складной Lastolite LL LB5715 1.5x2.1 м Wall/Fence - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 387218
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Характеристики

Бренд
Lastolite
Тип товара
Фотофоны
Высота, см
210
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.5х0.4х0.4
Вес, кг.
3

Описание товара Фон складной Lastolite LL LB5715 1.5x2.1 м Wall/Fence

Складные фоны Urban позволяют вам мгновенно создавать «уличные декорации». Неважно, где вы находитесь, в студии или дома у клиента. Каждый двухсторонний фон имеет свое собственное урбан-настроение и может быстро добавить новое измерение в вашу портретную съемку. Вам больше не придется напряженно искать локации или зависеть от погоды. В серии доступны 8 разных двухсторонних панелей, и все фоны складываются втрое от первоначального размера.

Отзывы о товаре Фон складной Lastolite LL LB5715 1.5x2.1 м Wall/Fence




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Lastolite
Тип товара
Фотофоны
Высота, см
210
Страна производитель
Китай
Описание
Складные фоны Urban позволяют вам мгновенно создавать «уличные декорации». Неважно, где вы находитесь, в студии или дома у клиента. Каждый двухсторонний фон имеет свое собственное урбан-настроение и может быстро добавить новое измерение в вашу портретную съемку. Вам больше не придется напряженно искать локации или зависеть от погоды. В серии доступны 8 разных двухсторонних панелей, и все фоны складываются втрое от первоначального размера.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фон складной Lastolite LL LB5715 1.5x2.1 м Wall/Fence - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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