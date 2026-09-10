Фон складной Lastolite LL LB5715 1.5x2.1 м Wall/Fence
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фотофоны
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 610 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 387218
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Фотофоны
Высота, см
210
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.5х0.4х0.4
Вес, кг.
3
Описание товара Фон складной Lastolite LL LB5715 1.5x2.1 м Wall/Fence
Складные фоны Urban позволяют вам мгновенно создавать «уличные декорации». Неважно, где вы находитесь, в студии или дома у клиента. Каждый двухсторонний фон имеет свое собственное урбан-настроение и может быстро добавить новое измерение в вашу портретную съемку. Вам больше не придется напряженно искать локации или зависеть от погоды. В серии доступны 8 разных двухсторонних панелей, и все фоны складываются втрое от первоначального размера.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Складные фоны Urban позволяют вам мгновенно создавать «уличные декорации». Неважно, где вы находитесь, в студии или дома у клиента. Каждый двухсторонний фон имеет свое собственное урбан-настроение и может быстро добавить новое измерение в вашу портретную съемку. Вам больше не придется напряженно искать локации или зависеть от погоды. В серии доступны 8 разных двухсторонних панелей, и все фоны складываются втрое от первоначального размера.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, системы установки
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, системы установки
Фон складной Lastolite LL LB5715 1.5x2.1 м Wall/Fence - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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