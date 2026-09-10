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Фон пластиковый матовый Colorama Colormatt LL CO4550 100x130 см Poppy купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Фон пластиковый матовый Colorama Colormatt LL CO4550 100x130 см Poppy

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Фон пластиковый матовый Colorama Colormatt LL CO4550 100x130 см Poppy
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фон
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 386794
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Характеристики

Бренд
Colorama
Тип товара
Фон
Высота, см
1300
Цвет
Poppy
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.5х0.4х0.4
Вес, кг.
1

Описание товара Фон пластиковый матовый Colorama Colormatt LL CO4550 100x130 см Poppy

Colormatt идеальное решение для предметной съемки, при которой необходима гладкая матовая поверхность, чтобы минимизировать отражение.

Отзывы о товаре Фон пластиковый матовый Colorama Colormatt LL CO4550 100x130 см Poppy




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Характеристики
Бренд
Colorama
Тип товара
Фон
Высота, см
1300
Цвет
Poppy
Страна производитель
Китай
Описание
Colormatt идеальное решение для предметной съемки, при которой необходима гладкая матовая поверхность, чтобы минимизировать отражение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фон пластиковый матовый Colorama Colormatt LL CO4550 100x130 см Poppy - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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