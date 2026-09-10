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Фон велюровый Colorama LL COVRBLACK 1.32х7.3 м черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Фон велюровый Colorama LL COVRBLACK 1.32х7.3 м черный

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Фон велюровый Colorama LL COVRBLACK 1.32х7.3 м черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фон
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 386791
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Характеристики

Бренд
Colorama
Тип товара
Фон
Высота, см
132
Материал
бумага
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
2.8х0.15х0.15
Вес, кг.
4.6

Описание товара Фон велюровый Colorama LL COVRBLACK 1.32х7.3 м черный

Светопоглощающая поверхность. Изготовлен на бумажной основе для смягчения изгибов. Идеально подходит для фотографии в низком ключе.

Отзывы о товаре Фон велюровый Colorama LL COVRBLACK 1.32х7.3 м черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Colorama
Тип товара
Фон
Высота, см
132
Материал
бумага
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Светопоглощающая поверхность. Изготовлен на бумажной основе для смягчения изгибов. Идеально подходит для фотографии в низком ключе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фон велюровый Colorama LL COVRBLACK 1.32х7.3 м черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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