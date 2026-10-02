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Защитное стекло BoraSCO Full Glue для Xiaomi Mi 10 Lite черная рамка купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Защитное стекло BoraSCO Full Glue для Xiaomi Mi 10 Lite черная рамка

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Защитное стекло BoraSCO Full Glue для Xiaomi Mi 10 Lite черная рамка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стекло защитное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-59%
270 руб.  660 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 383528
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Защитное стекло BoraSCO Full Glue для Xiaomi Mi 10 Lite черная рамка
270 руб. -59%
660 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BORASCO
Тип товара
Стекло защитное
Совместимость
Xiaomi Mi 10 Lite
Применение
на экран
Твердость
9
Толщина
0.26
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х6х1
Вес, г.
50

Описание товара Защитное стекло BoraSCO Full Glue для Xiaomi Mi 10 Lite черная рамка

Защитные стекла и пленки для телефонов BoraSCO — надежное решение для сохранения экрана вашего устройства в идеальном состоянии. Эти аксессуары предназначены для установки непосредственно на дисплей смартфона, обеспечивая превосходную защиту от царапин, трещин и других повреждений, которые могут возникнуть в повседневной жизни. С толщиной всего 0.26 мм, стекла BoraSCO практически незаметны и не влияют на чувствительность сенсора, сохраняя при этом высокое качество изображения. Особенностью этих стекол является их твердость, соответствующая 9H по шкале Мооса, что гарантирует максимальную устойчивость к появлению царапин и потертостей даже при контакте с острыми предметами. Бренд BoraSCO известен своим вниманием к деталям и высоким стандартам качества, поэтому вы можете быть уверены в долговечности и эффективности защитных стекол и пленок этой марки. Обеспечьте своему телефону надежную защиту и привлекательный внешний вид с продукцией от BoraSCO.

Отзывы о товаре Защитное стекло BoraSCO Full Glue для Xiaomi Mi 10 Lite черная рамка




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Характеристики
Бренд
BORASCO
Тип товара
Стекло защитное
Совместимость
Xiaomi Mi 10 Lite
Применение
на экран
Твердость
9
Толщина
0.26
Страна производитель
Китай
Описание
Защитные стекла и пленки для телефонов BoraSCO — надежное решение для сохранения экрана вашего устройства в идеальном состоянии. Эти аксессуары предназначены для установки непосредственно на дисплей смартфона, обеспечивая превосходную защиту от царапин, трещин и других повреждений, которые могут возникнуть в повседневной жизни. С толщиной всего 0.26 мм, стекла BoraSCO практически незаметны и не влияют на чувствительность сенсора, сохраняя при этом высокое качество изображения. Особенностью этих стекол является их твердость, соответствующая 9H по шкале Мооса, что гарантирует максимальную устойчивость к появлению царапин и потертостей даже при контакте с острыми предметами. Бренд BoraSCO известен своим вниманием к деталям и высоким стандартам качества, поэтому вы можете быть уверены в долговечности и эффективности защитных стекол и пленок этой марки. Обеспечьте своему телефону надежную защиту и привлекательный внешний вид с продукцией от BoraSCO.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Защитное стекло BoraSCO Full Glue для Xiaomi Mi 10 Lite черная рамка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 270 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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