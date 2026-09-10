Рамка переходная Incar RHY-N06 Hyundai ix-55 Veracruz 2din (silver)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рамка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 120 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 377314
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Рамка
Дополнительно
крепеж в комплекте
Особенности
для HYUNDAI ix-55 Veracruz 2din Intro RHY-N06
Размеры в упаковке, см
30х20х3
Вес, г.
200
Описание товара Рамка переходная Incar RHY-N06 Hyundai ix-55 Veracruz 2din (silver)
Переходная рамка для установки магнитолы взамен оригинальной штатной в автомобиль
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Рамка
Дополнительно
крепеж в комплекте
Особенности
для HYUNDAI ix-55 Veracruz 2din Intro RHY-N06
Переходная рамка для установки магнитолы взамен оригинальной штатной в автомобиль
Рамка переходная Incar RHY-N06 Hyundai ix-55 Veracruz 2din (silver) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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