Колба с предохранителем ACV RM37-1501 AGU 60А
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Колба с предохранителем
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
360 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 456390
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Колба с предохранителем
Дополнительно
материал корпуса: ABS пластик, акрил
Особенности
тип колбы: AGU
Размеры в упаковке, см
14х12х3
Вес, г.
50
Описание товара Колба с предохранителем ACV RM37-1501 AGU 60А
Надежная и долговечная колба AGU с предохранителем 60А, исполнена в защитном пластиковом корпусе. Защищена от коррозии и перепадов температур.
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Бренд
Тип товара
Колба с предохранителем
Дополнительно
материал корпуса: ABS пластик, акрил
Особенности
тип колбы: AGU
Надежная и долговечная колба AGU с предохранителем 60А, исполнена в защитном пластиковом корпусе. Защищена от коррозии и перепадов температур.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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