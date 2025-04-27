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Установочный комплект для усилителя Kicx AKC10ATC4 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Установочный комплект для усилителя Kicx AKC10ATC4

4 Отзывы
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Установочный комплект для усилителя Kicx AKC10ATC4 - фото 1
Установочный комплект для усилителя Kicx AKC10ATC4 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплект установочный
  • Установочный комплект для усилителя Kicx AKC10ATC4 - фото 1
  • Установочный комплект для усилителя Kicx AKC10ATC4 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 383255
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Характеристики

Бренд
KICX
Тип товара
Комплект установочный
Размеры в упаковке, см
16х16х8
Вес, г.
852

Описание товара Установочный комплект для усилителя Kicx AKC10ATC4

Установочный комплект для 4-х канального усилителя, силовой медно-алюминиевый провод 10GA, предохранитель типа ATC

Отзывы о товаре Установочный комплект для усилителя Kicx AKC10ATC4

Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Владимир Б.

Достоинства:


Комментарий:
Товар качественный рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2023
Владимир В.

Достоинства:


Комментарий:
провода хорошие длинна отличная от капота до багажника с запасом
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2023
Максим С.

Достоинства:


Комментарий:
Все пришло очень быстро , порадовало качество упаковки , в работе пока испытать не успел )
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2023
Романов Владимир

Достоинства:


Комментарий:
Хороший комплект по приятной цене



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
KICX
Тип товара
Комплект установочный
Описание
Установочный комплект для 4-х канального усилителя, силовой медно-алюминиевый провод 10GA, предохранитель типа ATC
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Владимир Б.

Достоинства:


Комментарий:
Товар качественный рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2023
Владимир В.

Достоинства:


Комментарий:
провода хорошие длинна отличная от капота до багажника с запасом
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2023
Максим С.

Достоинства:


Комментарий:
Все пришло очень быстро , порадовало качество упаковки , в работе пока испытать не успел )
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2023
Романов Владимир

Достоинства:


Комментарий:
Хороший комплект по приятной цене


Установочный комплект для усилителя Kicx AKC10ATC4 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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