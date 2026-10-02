Чехол BoraSCO Sillicone Case матовый для Redmi 9 черный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал
силикон
Совместимость
Xiaomi Redmi 9
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-72%270 руб. 980 руб.
В наличии
Код товара: 366468
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
270 руб. -72%
980 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал
силикон
Совместимость
Xiaomi Redmi 9
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х10х2
Вес, г.
50
Описание товара Чехол BoraSCO Sillicone Case матовый для Redmi 9 черный
Лёгкий и удобный чехол из высокотехнологичного TPU (термопластичный полиуретан) надёжно защитит корпус Вашего смартфона от царапин, грязи и механических повреждений. Чехол точно повторяет контуры телефона, плотно прилегает к кнопкам, сохраняя максимальное удобство в управлении. Имеет все необходимые отверстия для доступа к функциональным портам, и разъемам смартфона.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов
Теги товара: силиконовые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал
силикон
Совместимость
Xiaomi Redmi 9
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Лёгкий и удобный чехол из высокотехнологичного TPU (термопластичный полиуретан) надёжно защитит корпус Вашего смартфона от царапин, грязи и механических повреждений. Чехол точно повторяет контуры телефона, плотно прилегает к кнопкам, сохраняя максимальное удобство в управлении. Имеет все необходимые отверстия для доступа к функциональным портам, и разъемам смартфона.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов
Теги товара: силиконовые
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов
Теги товара: силиконовые
Чехол BoraSCO Sillicone Case матовый для Redmi 9 черный - купить по цене 270 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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