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Вентилятор для корпуса ID-Cooling NO-8025-SD купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор для корпуса ID-Cooling NO-8025-SD

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Вентилятор для корпуса ID-Cooling NO-8025-SD - фото 2
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Вентилятор для корпуса ID-Cooling NO-8025-SD - фото 4
Вентилятор для корпуса ID-Cooling NO-8025-SD - фото 5
Вентилятор для корпуса ID-Cooling NO-8025-SD - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
80
Скорость вращения вентилятора
2000 об/мин
Уровень шума
21
  • Вентилятор для корпуса ID-Cooling NO-8025-SD - фото 1
  • Вентилятор для корпуса ID-Cooling NO-8025-SD - фото 2
  • Вентилятор для корпуса ID-Cooling NO-8025-SD - фото 3
  • Вентилятор для корпуса ID-Cooling NO-8025-SD - фото 4
  • Вентилятор для корпуса ID-Cooling NO-8025-SD - фото 5
  • Вентилятор для корпуса ID-Cooling NO-8025-SD - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 364421
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Характеристики

Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Максимальная скорость вращения, об/мин
2000
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
нет
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
80
Скорость вращения вентилятора
2000 об/мин
Уровень шума
21
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х2
Вес, г.
170

Описание товара Вентилятор для корпуса ID-Cooling NO-8025-SD

Вентилятор ID-Cooling [NO-8025-SD] используется для охлаждения системного блока. С его применением обеспечивается отвод тепла, предотвращается перегрев. Каркас вентилятора выполнен в черном цвете, а крыльчатка у него серая. Установка данного изделия в корпус осуществляется с применением монтажных винтов. К питанию вентилятор ID-Cooling [NO-8025-SD] подключается через разъем 3-pin. На него подается напряжение 7-13.2 В, а максимальный ток – 200 мА. Крыльчатка вентилятора вращается на постоянной скорости – 2000 оборотов в минуту. Создаваемый воздушный поток – 25.5 CFM. При работе вентилятор генерирует небольшой уровень шума – 21 дБ. Не возникает неприятных звуков при использовании компьютера. В вентилятор установлен гидродинамический подшипник скольжения. Он обеспечивает высокую надежность изделия и продолжительный срок его службы. Размеры вентилятора – 80x80 мм, а корпус имеет толщину 25 мм. Подобное оснащение подходит для установки в ряд системных блоков.

Отзывы о товаре Вентилятор для корпуса ID-Cooling NO-8025-SD




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Характеристики
Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Максимальная скорость вращения, об/мин
2000
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
нет
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
80
Скорость вращения вентилятора
2000 об/мин
Уровень шума
21
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Вентилятор ID-Cooling [NO-8025-SD] используется для охлаждения системного блока. С его применением обеспечивается отвод тепла, предотвращается перегрев. Каркас вентилятора выполнен в черном цвете, а крыльчатка у него серая. Установка данного изделия в корпус осуществляется с применением монтажных винтов. К питанию вентилятор ID-Cooling [NO-8025-SD] подключается через разъем 3-pin. На него подается напряжение 7-13.2 В, а максимальный ток – 200 мА. Крыльчатка вентилятора вращается на постоянной скорости – 2000 оборотов в минуту. Создаваемый воздушный поток – 25.5 CFM. При работе вентилятор генерирует небольшой уровень шума – 21 дБ. Не возникает неприятных звуков при использовании компьютера. В вентилятор установлен гидродинамический подшипник скольжения. Он обеспечивает высокую надежность изделия и продолжительный срок его службы. Размеры вентилятора – 80x80 мм, а корпус имеет толщину 25 мм. Подобное оснащение подходит для установки в ряд системных блоков.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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