Вентилятор для корпуса Arctic P14 Value Pack (ACFAN00136A) Black
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Характеристики
Описание товара Вентилятор для корпуса Arctic P14 Value Pack (ACFAN00136A) Black
Комплект вентиляторов Arctic Cooling P14 Value Pack [ACFAN00136A] станет отличным выбором для пользователей, которые хотят собрать или модернизировать систему охлаждения производительного системного блока. В комплекте – пять 140-миллиметровых вентиляторов, отличающихся малошумностью. Один вентилятор характеризуется уровнем шума, равным 24.5 дБ и воздушным потоком, составляющим 72.8 CFM. Частота вращения постоянна – 1700 оборотов в минуту. Вентиляторы, составляющие комплект Arctic Cooling P14 Value Pack [ACFAN00136A], рассчитаны на длительную эксплуатацию. Время безотказной работы устройств теплоотвода – 50 тысяч часов. Дизайн вентиляторов можно назвать классическим: цвет корпусов и лопастей – черный. Подсветка отсутствует. Для подключения вентиляторов используются 40-сантиметровые кабели. Разъем питания стандартен для вентиляторов с фиксированной скоростью вращения – 3-pin. В комплекте – крепежные винты. Информация о технических характеристиках вентиляторов размещена на этикетке, размещенной на упаковке.
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Теги товара: Для корпуса, 140 мм
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Теги товара: Для корпуса, 140 мм
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