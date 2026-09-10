Микшер для камер Saramonic BMCC-A01 Blackmagic (2 моно-входа XLR, 2 моно-выхода TRS)
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Характеристики
Тип товара
Микшер
Частотный диапазон
от 10 до 100 кГц
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 361982
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Микшер
Частотный диапазон
от 10 до 100 кГц
Соотношение сигнал/шум
85
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х18х10
Вес, г.
500
Описание товара Микшер для камер Saramonic BMCC-A01 Blackmagic (2 моно-входа XLR, 2 моно-выхода TRS)
Накамерный микшер позволяет расширить возможность подключения различных средств записи звука к видеокамерам Blackmagic. Два входных разъема XLR обеспечивают подключение самых разнообразных профессиональных источников аудиосигнала: микрофонов различного типа и направленности, радиосистем, внешних микшеров и усилителей.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Микшер
Частотный диапазон
от 10 до 100 кГц
Соотношение сигнал/шум
85
Страна производитель
Китай
Накамерный микшер позволяет расширить возможность подключения различных средств записи звука к видеокамерам Blackmagic. Два входных разъема XLR обеспечивают подключение самых разнообразных профессиональных источников аудиосигнала: микрофонов различного типа и направленности, радиосистем, внешних микшеров и усилителей.
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Микшер для камер Saramonic BMCC-A01 Blackmagic (2 моно-входа XLR, 2 моно-выхода TRS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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