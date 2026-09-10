Top.Mail.Ru
Микшер для камер Saramonic BMCC-A01 Blackmagic (2 моно-входа XLR, 2 моно-выхода TRS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Микшер для камер Saramonic BMCC-A01 Blackmagic (2 моно-входа XLR, 2 моно-выхода TRS)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Микшер для камер Saramonic BMCC-A01 Blackmagic (2 моно-входа XLR, 2 моно-выхода TRS) - фото 1
Микшер для камер Saramonic BMCC-A01 Blackmagic (2 моно-входа XLR, 2 моно-выхода TRS) - фото 2
Микшер для камер Saramonic BMCC-A01 Blackmagic (2 моно-входа XLR, 2 моно-выхода TRS) - фото 3
Микшер для камер Saramonic BMCC-A01 Blackmagic (2 моно-входа XLR, 2 моно-выхода TRS) - фото 4
Микшер для камер Saramonic BMCC-A01 Blackmagic (2 моно-входа XLR, 2 моно-выхода TRS) - фото 5
Микшер для камер Saramonic BMCC-A01 Blackmagic (2 моно-входа XLR, 2 моно-выхода TRS) - фото 6
Микшер для камер Saramonic BMCC-A01 Blackmagic (2 моно-входа XLR, 2 моно-выхода TRS) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микшер
Частотный диапазон
от 10 до 100 кГц
  • Микшер для камер Saramonic BMCC-A01 Blackmagic (2 моно-входа XLR, 2 моно-выхода TRS) - фото 1
  • Микшер для камер Saramonic BMCC-A01 Blackmagic (2 моно-входа XLR, 2 моно-выхода TRS) - фото 2
  • Микшер для камер Saramonic BMCC-A01 Blackmagic (2 моно-входа XLR, 2 моно-выхода TRS) - фото 3
  • Микшер для камер Saramonic BMCC-A01 Blackmagic (2 моно-входа XLR, 2 моно-выхода TRS) - фото 4
  • Микшер для камер Saramonic BMCC-A01 Blackmagic (2 моно-входа XLR, 2 моно-выхода TRS) - фото 5
  • Микшер для камер Saramonic BMCC-A01 Blackmagic (2 моно-входа XLR, 2 моно-выхода TRS) - фото 6
  • Микшер для камер Saramonic BMCC-A01 Blackmagic (2 моно-входа XLR, 2 моно-выхода TRS) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 361982
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Saramonic
Тип товара
Микшер
Частотный диапазон
от 10 до 100 кГц
Соотношение сигнал/шум
85
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х18х10
Вес, г.
500

Описание товара Микшер для камер Saramonic BMCC-A01 Blackmagic (2 моно-входа XLR, 2 моно-выхода TRS)

Накамерный микшер позволяет расширить возможность подключения различных средств записи звука к видеокамерам Blackmagic. Два входных разъема XLR обеспечивают подключение самых разнообразных профессиональных источников аудиосигнала: микрофонов различного типа и направленности, радиосистем, внешних микшеров и усилителей.

Отзывы о товаре Микшер для камер Saramonic BMCC-A01 Blackmagic (2 моно-входа XLR, 2 моно-выхода TRS)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Saramonic
Тип товара
Микшер
Частотный диапазон
от 10 до 100 кГц
Соотношение сигнал/шум
85
Страна производитель
Китай
Описание
Накамерный микшер позволяет расширить возможность подключения различных средств записи звука к видеокамерам Blackmagic. Два входных разъема XLR обеспечивают подключение самых разнообразных профессиональных источников аудиосигнала: микрофонов различного типа и направленности, радиосистем, внешних микшеров и усилителей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микшер для камер Saramonic BMCC-A01 Blackmagic (2 моно-входа XLR, 2 моно-выхода TRS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...