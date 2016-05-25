Тонер ELP для Konica-Minolta bizhub 36/42 TN-320/TN-415 (туба 490г)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Konica-Minolta
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
36, 42
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 310 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 338347
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Konica-Minolta
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
36, 42
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х11х10
Вес, г.
779
Описание товара Тонер ELP для Konica-Minolta bizhub 36/42 TN-320/TN-415 (туба 490г)
Компания ELP Imaging является представителем китайской индустрии. Она специализируется на создании и распространении комплектующих частей принтера. Продукцию компании можно разделить на две категории: для ремонта оргтехники и для заправки картриджей.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Konica-Minolta
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
36, 42
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Компания ELP Imaging является представителем китайской индустрии. Она специализируется на создании и распространении комплектующих частей принтера. Продукцию компании можно разделить на две категории: для ремонта оргтехники и для заправки картриджей.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Достоинства:
Профессиональное качество
Недостатки:
Не обнаружили!
Комментарий:
Используем в небольшой типографии для печати презентаций и буклетов. Тонер ложится ровно, без проплешин. Плотность насыпки оптимальная - документы получаются насыщенными, но не жирными. Заправляем несколько принтеров этим тонером - все работают без нареканий.
Достоинства:
Экономичное решение!
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Приобретаю уже вторую тубу - полностью доволен результатом. Тонер не забивает принтер, печать стабильная даже после длительного простоя. Расход действительно экономичный - 490 грамм хватает надолго. Рекомендую для любого типа работ!
Достоинства:
Надежный аналог для бизнеса!
Недостатки:
Не обнаружила
Комментарий:
Как администратор офиса, постоянно ищу качественные расходники. Этот тонер полностью соответствует ожиданиям - печать стабильная, расход экономичный. Даже при больших объемах работы качество не падает. Обязательно закажу еще!
Достоинства:
За свои деньги - просто находка! Особенно порадовала быстрая доставка от магазина.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Идеальное решение для дома! Купил для домашнего принтера - печать документов на высшем уровне. Тонер не пылит, не пачкает.
Достоинства:
Цена приятно удивила!
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Отличная находка для офиса! Используем этот тонер уже второй месяц в Bizhub 36 - принтер его принимает без проблем. Качество печати на высоте, документы получаются четкими, без полос. Объем 490 грамм - как раз хватает на месяц активной печати.
Тонер ELP для Konica-Minolta bizhub 36/42 TN-320/TN-415 (туба 490г) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Тонер ELP для Konica-Minolta bizhub 36/42 TN-320/TN-415 (туба 490г)
Достоинства:
Профессиональное качество
Недостатки:
Не обнаружили!
Комментарий:
Используем в небольшой типографии для печати презентаций и буклетов. Тонер ложится ровно, без проплешин. Плотность насыпки оптимальная - документы получаются насыщенными, но не жирными. Заправляем несколько принтеров этим тонером - все работают без нареканий.
Достоинства:
Экономичное решение!
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Приобретаю уже вторую тубу - полностью доволен результатом. Тонер не забивает принтер, печать стабильная даже после длительного простоя. Расход действительно экономичный - 490 грамм хватает надолго. Рекомендую для любого типа работ!
Достоинства:
Надежный аналог для бизнеса!
Недостатки:
Не обнаружила
Комментарий:
Как администратор офиса, постоянно ищу качественные расходники. Этот тонер полностью соответствует ожиданиям - печать стабильная, расход экономичный. Даже при больших объемах работы качество не падает. Обязательно закажу еще!
Достоинства:
За свои деньги - просто находка! Особенно порадовала быстрая доставка от магазина.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Идеальное решение для дома! Купил для домашнего принтера - печать документов на высшем уровне. Тонер не пылит, не пачкает.
Достоинства:
Цена приятно удивила!
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Отличная находка для офиса! Используем этот тонер уже второй месяц в Bizhub 36 - принтер его принимает без проблем. Качество печати на высоте, документы получаются четкими, без полос. Объем 490 грамм - как раз хватает на месяц активной печати.