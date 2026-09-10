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Компьютерное кресло BRABIX GT Racer GM-100 две подушки экокожа черное/оранжевое купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Компьютерное кресло BRABIX GT Racer GM-100 две подушки экокожа черное/оранжевое

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Компьютерное кресло BRABIX GT Racer GM-100 две подушки экокожа черное/оранжевое - фото 1
Компьютерное кресло BRABIX GT Racer GM-100 две подушки экокожа черное/оранжевое - фото 2
Компьютерное кресло BRABIX GT Racer GM-100 две подушки экокожа черное/оранжевое - фото 3
Компьютерное кресло BRABIX GT Racer GM-100 две подушки экокожа черное/оранжевое - фото 4
Компьютерное кресло BRABIX GT Racer GM-100 две подушки экокожа черное/оранжевое - фото 5
Компьютерное кресло BRABIX GT Racer GM-100 две подушки экокожа черное/оранжевое - фото 6
Компьютерное кресло BRABIX GT Racer GM-100 две подушки экокожа черное/оранжевое - фото 7
Компьютерное кресло BRABIX GT Racer GM-100 две подушки экокожа черное/оранжевое - фото 8
Компьютерное кресло BRABIX GT Racer GM-100 две подушки экокожа черное/оранжевое - фото 9
Компьютерное кресло BRABIX GT Racer GM-100 две подушки экокожа черное/оранжевое - фото 10
Компьютерное кресло BRABIX GT Racer GM-100 две подушки экокожа черное/оранжевое - фото 11
Компьютерное кресло BRABIX GT Racer GM-100 две подушки экокожа черное/оранжевое - фото 12
Компьютерное кресло BRABIX GT Racer GM-100 две подушки экокожа черное/оранжевое - фото 13
Компьютерное кресло BRABIX GT Racer GM-100 две подушки экокожа черное/оранжевое - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные кресла
  • Компьютерное кресло BRABIX GT Racer GM-100 две подушки экокожа черное/оранжевое - фото 1
  • Компьютерное кресло BRABIX GT Racer GM-100 две подушки экокожа черное/оранжевое - фото 2
  • Компьютерное кресло BRABIX GT Racer GM-100 две подушки экокожа черное/оранжевое - фото 3
  • Компьютерное кресло BRABIX GT Racer GM-100 две подушки экокожа черное/оранжевое - фото 4
  • Компьютерное кресло BRABIX GT Racer GM-100 две подушки экокожа черное/оранжевое - фото 5
  • Компьютерное кресло BRABIX GT Racer GM-100 две подушки экокожа черное/оранжевое - фото 6
  • Компьютерное кресло BRABIX GT Racer GM-100 две подушки экокожа черное/оранжевое - фото 7
  • Компьютерное кресло BRABIX GT Racer GM-100 две подушки экокожа черное/оранжевое - фото 8
  • Компьютерное кресло BRABIX GT Racer GM-100 две подушки экокожа черное/оранжевое - фото 9
  • Компьютерное кресло BRABIX GT Racer GM-100 две подушки экокожа черное/оранжевое - фото 10
  • Компьютерное кресло BRABIX GT Racer GM-100 две подушки экокожа черное/оранжевое - фото 11
  • Компьютерное кресло BRABIX GT Racer GM-100 две подушки экокожа черное/оранжевое - фото 12
  • Компьютерное кресло BRABIX GT Racer GM-100 две подушки экокожа черное/оранжевое - фото 13
  • Компьютерное кресло BRABIX GT Racer GM-100 две подушки экокожа черное/оранжевое - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 337905
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Характеристики

Бренд
BRABIX
Тип товара
Компьютерные кресла
Размеры в упаковке, см
79х79х33
Вес, кг.
18.67

Описание товара Компьютерное кресло BRABIX GT Racer GM-100 две подушки экокожа черное/оранжевое

В обивке кресла использована экокожа высокого качества. Материал обладает высокими показателями воздухопроницаемости, устойчив к износу, долго сохраняет цвет, приятен на ощупь и неприхотлив в уходе. Сразу две подушки в комплекте - одна под шею, другая под поясницу помогут расположиться в кресле с максимальным комфортом. Благодаря эластичным ремням нижнюю подушку можно зафиксировать на любой высоте. Нужно восстановить силы? При помощи специального механизма спинку можно легко откинуть назад. Максимальный угол отклонения в 150° позволит как следует расслабиться и отдохнуть. Надежные металлические подлокотники способны выдержать высокие нагрузки без деформации. Накладки сделаны из мягкого пластика приятного на ощупь. Модель оснащена механизмом качания «топ-ган» с регулировкой под вес пользователя и возможностью фиксации в рабочем положении. Внутри кресла, помимо поролона высокой плотности, скрывается прочный стальной каркас. Жесткая конструкция гарантирует длительную эксплуатацию без поломок. В основании надежное пластиковое пятилучие и газлифт 3 класса. Кресло рассчитано на нагрузку до 120 кг.

Отзывы о товаре Компьютерное кресло BRABIX GT Racer GM-100 две подушки экокожа черное/оранжевое




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Характеристики
Бренд
BRABIX
Тип товара
Компьютерные кресла
Описание

В обивке кресла использована экокожа высокого качества. Материал обладает высокими показателями воздухопроницаемости, устойчив к износу, долго сохраняет цвет, приятен на ощупь и неприхотлив в уходе. Сразу две подушки в комплекте - одна под шею, другая под поясницу помогут расположиться в кресле с максимальным комфортом. Благодаря эластичным ремням нижнюю подушку можно зафиксировать на любой высоте. Нужно восстановить силы? При помощи специального механизма спинку можно легко откинуть назад. Максимальный угол отклонения в 150° позволит как следует расслабиться и отдохнуть. Надежные металлические подлокотники способны выдержать высокие нагрузки без деформации. Накладки сделаны из мягкого пластика приятного на ощупь. Модель оснащена механизмом качания «топ-ган» с регулировкой под вес пользователя и возможностью фиксации в рабочем положении. Внутри кресла, помимо поролона высокой плотности, скрывается прочный стальной каркас. Жесткая конструкция гарантирует длительную эксплуатацию без поломок. В основании надежное пластиковое пятилучие и газлифт 3 класса. Кресло рассчитано на нагрузку до 120 кг.

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Доставка
Отзывы


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