Компьютерное кресло Brabix Premium Pride HD-100 натуральная кожа черное
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Компьютерное кресло Brabix Premium Pride HD-100 натуральная кожа черное
Кресло рассчитанно на нагрузку до 250 кг! Справиться с этой задачей помогают усиленный механизм качания с толщиной металла до 4,5 мм, прочный газпатрон высшего 4-го класса с увеличенным диаметром цилиндра - 7 см, массивный каркас из фанеры толщиной 16 мм, надежные и прочные металлические подлокотники и основание.
В сиденье кресла встроен пружинный блок - конструкция из стальных независимых пружин, предназначенная для лучшей амортизации. Благодаря пружинным блокам мебель «не проседает» в процессе эксплуатации, комфортна и функциональна. Также в набивке использован поролон высокой плотности - это обеспечивает оптимальную поддержку пользователя и препятствует "проминанию" сиденья в ходе эксплуатации.
Обивка кресла выполнена из натуральной кожи класса "люкс" - прочного и эластичного материала с высокой степенью воздухопроницаемости.
Надежный механизм качания "Top Gun" обеспечивает хорошую поддержку спины и поясницы за счет возможности свободного качания с фиксацией в одном рабочем положении и регулировку угла наклона под вес сидящего.
Премиальный дизайн кресла подчёркнут качественными хромированными деталями.
Качественное, надежное кресло премиального сегмента.
Кресла марки Brabix отличаются современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей
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Кресло рассчитанно на нагрузку до 250 кг! Справиться с этой задачей помогают усиленный механизм качания с толщиной металла до 4,5 мм, прочный газпатрон высшего 4-го класса с увеличенным диаметром цилиндра - 7 см, массивный каркас из фанеры толщиной 16 мм, надежные и прочные металлические подлокотники и основание.
В сиденье кресла встроен пружинный блок - конструкция из стальных независимых пружин, предназначенная для лучшей амортизации. Благодаря пружинным блокам мебель «не проседает» в процессе эксплуатации, комфортна и функциональна. Также в набивке использован поролон высокой плотности - это обеспечивает оптимальную поддержку пользователя и препятствует "проминанию" сиденья в ходе эксплуатации.
Обивка кресла выполнена из натуральной кожи класса "люкс" - прочного и эластичного материала с высокой степенью воздухопроницаемости.
Надежный механизм качания "Top Gun" обеспечивает хорошую поддержку спины и поясницы за счет возможности свободного качания с фиксацией в одном рабочем положении и регулировку угла наклона под вес сидящего.
Премиальный дизайн кресла подчёркнут качественными хромированными деталями.
Качественное, надежное кресло премиального сегмента.
Кресла марки Brabix отличаются современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей
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