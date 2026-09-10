Принт-картридж тип SPC830DNE (27K) малиновый Aficio SP C830DN/C831DN
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Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 720 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 332690
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
59х9х8
Вес, г.
700
Описание товара Принт-картридж тип SPC830DNE (27K) малиновый Aficio SP C830DN/C831DN
Путь RICOH — это наша глобальная корпоративная философия, определяющая принципы и отличительные черты компании. В условиях ускоренной глобализации доступный и согласованный набор ценностей компании — это четкое руководство, лежащее в основе принятия решений и рассмотрения сложных вопросов и проблем, с которыми сталкиваются наши клиенты. Стремление к устойчивому развитию, которое является частью наших традиций, затрагивает все сферы деятельности — от производства до дистрибуции, от развития коммерческих зон до утилизации отходов.
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Путь RICOH — это наша глобальная корпоративная философия, определяющая принципы и отличительные черты компании. В условиях ускоренной глобализации доступный и согласованный набор ценностей компании — это четкое руководство, лежащее в основе принятия решений и рассмотрения сложных вопросов и проблем, с которыми сталкиваются наши клиенты. Стремление к устойчивому развитию, которое является частью наших традиций, затрагивает все сферы деятельности — от производства до дистрибуции, от развития коммерческих зон до утилизации отходов.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Принт-картридж тип SPC830DNE (27K) малиновый Aficio SP C830DN/C831DN - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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