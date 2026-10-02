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Стекло защитное Hybrid Glass VSP 0,26 мм для Sony Xperia L2 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стекло защитное Hybrid Glass VSP 0,26 мм для Sony Xperia L2

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Стекло защитное Hybrid Glass VSP 0,26 мм для Sony Xperia L2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стекло защитное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-60%
290 руб.  720 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 330540
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Стекло защитное Hybrid Glass VSP 0,26 мм для Sony Xperia L2
290 руб. -60%
720 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BORASCO
Тип товара
Стекло защитное
Совместимость
Sony Xperia L2
Применение
на экран
Твердость
9
Толщина
0.2 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х5х1
Вес, г.
30

Описание товара Стекло защитное Hybrid Glass VSP 0,26 мм для Sony Xperia L2

Защитные стекла и пленки для телефонов бренда BoraSCO — это надежное решение для защиты экрана вашего устройства. Эти изделия имеют толщину всего 0.2 мм, что обеспечивает идеальный баланс между высокой степенью защиты и минимальным влиянием на внешний вид и чувствительность экрана. Стекла обладают твердостью 9H, что гарантирует устойчивость к царапинам и ударам, защищая экран от различных механических повреждений и случайных падений. Продукция BoraSCO отличается высокой прозрачностью, что обеспечивает превосходное качество изображения и четкость, не искажая цвета и яркость дисплея. Благодаря удобному и простому процессу установки, стекла BoraSCO плотно прилегают к экрану, предотвращая появление пузырей и вздутия. Это делает их незаменимым аксессуаром для вашего устройства, продлевающим его срок службы и сохраняющим первоначальный внешний вид. Выбирая защитные стекла и пленки от BoraSCO, вы получаете сочетание передовых технологий и высокого качества, которое по достоинству оценят все пользователи смартфонов.

Отзывы о товаре Стекло защитное Hybrid Glass VSP 0,26 мм для Sony Xperia L2




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Характеристики
Бренд
BORASCO
Тип товара
Стекло защитное
Совместимость
Sony Xperia L2
Применение
на экран
Твердость
9
Толщина
0.2 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Защитные стекла и пленки для телефонов бренда BoraSCO — это надежное решение для защиты экрана вашего устройства. Эти изделия имеют толщину всего 0.2 мм, что обеспечивает идеальный баланс между высокой степенью защиты и минимальным влиянием на внешний вид и чувствительность экрана. Стекла обладают твердостью 9H, что гарантирует устойчивость к царапинам и ударам, защищая экран от различных механических повреждений и случайных падений. Продукция BoraSCO отличается высокой прозрачностью, что обеспечивает превосходное качество изображения и четкость, не искажая цвета и яркость дисплея. Благодаря удобному и простому процессу установки, стекла BoraSCO плотно прилегают к экрану, предотвращая появление пузырей и вздутия. Это делает их незаменимым аксессуаром для вашего устройства, продлевающим его срок службы и сохраняющим первоначальный внешний вид. Выбирая защитные стекла и пленки от BoraSCO, вы получаете сочетание передовых технологий и высокого качества, которое по достоинству оценят все пользователи смартфонов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стекло защитное Hybrid Glass VSP 0,26 мм для Sony Xperia L2 - по цене 290 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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