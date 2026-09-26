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Кабель 5bites HDMI 19M V1.4B 3D 15m APC-014-150 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель 5bites HDMI 19M V1.4B 3D 15m APC-014-150

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Кабель 5bites HDMI 19M V1.4B 3D 15m APC-014-150
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Длина кабеля, м
15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 328563
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Характеристики

Бренд
5bites
Тип товара
Кабель
Интерфейс
HDMI
Разъемы
HDMI 19M / 19M
Длина кабеля, м
15
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х5х1
Вес, кг.
1.07

Описание товара Кабель 5bites HDMI 19M V1.4B 3D 15m APC-014-150

5bites HDMI 19M V1.4B 3D 15m предназначен для подключения HDMI монитора к разъему HDMI видеокарты или для подключения плеера с выходом HDMI ко входу HDMI телевизора. Готов к выводу на экран дисплеев объемного (3D) видеоизображения. Способен передавать видео в разрешении до 3840х2160 и 4096х2160 точек. Кабели оснащены двунаправленным каналом для передачи сетевых данных на скорости до 100 Мб/сек., который подходит для использования IP приложениями. Канал Ethernet позволяет нескольким устройствам работать в сети Ethernet без необходимости подключения дополнительных проводов, а также напрямую обмениваться контентом. Наличие обратного канала аудио устраняет необходимость в отдельном проводе для передачи звука в ресивер с телевизора или другого устройства, которое является одновременно источником аудио и видео.



Теги товара: кабели hdmi

Отзывы о товаре Кабель 5bites HDMI 19M V1.4B 3D 15m APC-014-150




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Характеристики
Бренд
5bites
Тип товара
Кабель
Интерфейс
HDMI
Разъемы
HDMI 19M / 19M
Длина кабеля, м
15
Страна производитель
Китай
Описание
5bites HDMI 19M V1.4B 3D 15m предназначен для подключения HDMI монитора к разъему HDMI видеокарты или для подключения плеера с выходом HDMI ко входу HDMI телевизора. Готов к выводу на экран дисплеев объемного (3D) видеоизображения. Способен передавать видео в разрешении до 3840х2160 и 4096х2160 точек. Кабели оснащены двунаправленным каналом для передачи сетевых данных на скорости до 100 Мб/сек., который подходит для использования IP приложениями. Канал Ethernet позволяет нескольким устройствам работать в сети Ethernet без необходимости подключения дополнительных проводов, а также напрямую обмениваться контентом. Наличие обратного канала аудио устраняет необходимость в отдельном проводе для передачи звука в ресивер с телевизора или другого устройства, которое является одновременно источником аудио и видео.


Теги товара: кабели hdmi
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель 5bites HDMI 19M V1.4B 3D 15m APC-014-150 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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