Кабель Gembird Cablexpert DisplayPort to HDMI 20M/19M 7.5m Black CC-DP-HDMI-7.5M
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Длина кабеля, м
7.5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 570 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 328464
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кабель
Разъемы
HDMI (type A male) / DisplayPort (male)
Длина кабеля, м
7.5
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х5х1
Вес, г.
600
Описание товара Кабель Gembird Cablexpert DisplayPort to HDMI 20M/19M 7.5m Black CC-DP-HDMI-7.5M
Кабель Cablexpert DisplayPort to HDMI 20M/19M 7.5m Black CC-DP-HDMI-7.5M предназначен для одновременной передачи цифровых видеоданных высокого разделения и многоканальных цифровых аудиосигналов. Его длина составляет 7,5 метров, что делает удобным при эксплуатации. Теперь два источника сигнала можно подсоединить из разных углов комнатного помещения. Встроенный чип-конвертер отлично справляется с сигналами, которые поступают с интерфейса Displayport непосредственно к HDMI.
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Бренд
Тип товара
Кабель
Разъемы
HDMI (type A male) / DisplayPort (male)
Длина кабеля, м
7.5
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Кабель Cablexpert DisplayPort to HDMI 20M/19M 7.5m Black CC-DP-HDMI-7.5M предназначен для одновременной передачи цифровых видеоданных высокого разделения и многоканальных цифровых аудиосигналов. Его длина составляет 7,5 метров, что делает удобным при эксплуатации. Теперь два источника сигнала можно подсоединить из разных углов комнатного помещения. Встроенный чип-конвертер отлично справляется с сигналами, которые поступают с интерфейса Displayport непосредственно к HDMI.
Кабель Gembird Cablexpert DisplayPort to HDMI 20M/19M 7.5m Black CC-DP-HDMI-7.5M - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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