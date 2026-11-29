Сумка PC Pet PCP-15601BK для ноутбука 15.6" черный нейлон
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%1 040 руб. 1 850 руб.
В наличии
Код товара: 324584
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 040 руб. -44%
1 850 руб.
- Гарантия производителя: 6 месяцев
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сумка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х3
Вес, г.
525
Описание товара Сумка PC Pet PCP-15601BK для ноутбука 15.6" черный нейлон
Сумка PC Pet PCP-15601BK для ноутбука 15.6" черный нейлон
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Сумка PC Pet PCP-15601BK для ноутбука 15.6" черный нейлон
Сумка PC Pet PCP-15601BK для ноутбука 15.6" черный нейлон - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1040 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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