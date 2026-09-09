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Мобильный аккумулятор Digma Power Delivery DG-20000-PL-BK Li-Pol 20000mAh 3A+3A черный 2xUSB купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мобильный аккумулятор Digma Power Delivery DG-20000-PL-BK Li-Pol 20000mAh 3A+3A черный 2xUSB

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Мобильный аккумулятор Digma Power Delivery DG-20000-PL-BK Li-Pol 20000mAh 3A+3A черный 2xUSB
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешние аккумуляторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 323756
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Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Внешние аккумуляторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х7х5
Вес, г.
463

Описание товара Мобильный аккумулятор Digma Power Delivery DG-20000-PL-BK Li-Pol 20000mAh 3A+3A черный 2xUSB

Внешний аккумулятор (Power Bank) DIGMA Power Delivery DG-20000-PL-BK, 20000мAч, черный

Отзывы о товаре Мобильный аккумулятор Digma Power Delivery DG-20000-PL-BK Li-Pol 20000mAh 3A+3A черный 2xUSB




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Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Внешние аккумуляторы
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний аккумулятор (Power Bank) DIGMA Power Delivery DG-20000-PL-BK, 20000мAч, черный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мобильный аккумулятор Digma Power Delivery DG-20000-PL-BK Li-Pol 20000mAh 3A+3A черный 2xUSB - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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