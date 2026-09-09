Защитное стекло Redline черный для Huawei Honor 8A (УТ000017075)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стекло защитное для смартфона
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
330 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 323746
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
10х5х1
Вес, г.
90
Описание товара Защитное стекло Redline черный для Huawei Honor 8A (УТ000017075)
Защищает экран смартфона от грязи, пыли, влаги и мелких механических повреждений. Легко устанавливается, не требует особого ухода. Оснащено всеми необходимыми отверстиями и вырезами.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, 3D стекла, защитные стекла для камеры
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 330 руб.83 руб. в СплитЗащитная плёнка для Apple iPad 2 Clear Screen (HW-0111022)
-
В наличииЦена 330 руб.83 руб. в СплитЗащитная плёнка для Apple iPhone4/4S Anti Glare Screen (HW-01100...
-
В наличииЦена 330 руб.83 руб. в СплитЗащитная плёнка для Apple iPhone4/4S Mirror Screen (HW-0110009) ...
-
В наличииЦена 330 руб. 780 руб.83 руб. в СплитЗащита экрана BoraSCO Armor Pro для Honor Magic Watch 2 46mm/Hua...
-
В наличииЦена 330 руб. 780 руб.83 руб. в СплитСтекло зашитное BoraSCO Armor Pro для Google Pixel Watch матовый
-
В наличииЦена 330 руб. 780 руб.83 руб. в СплитЗащитное стекло PERO Full Glue для Xiaomi Redmi Note 10 черное
-
В наличииЦена 330 руб. 780 руб.83 руб. в СплитЗащитное стекло Deppa 2,5D Classic Full Glue для Apple iPhone 12...
-
В наличииЦена 330 руб. 780 руб.83 руб. в СплитСтекло гибридное 3D LuxCase для Xiaomi 12 Pro, Черная рамка, Про...
-
В наличииЦена 340 руб. 780 руб.85 руб. в СплитЗащитное стекло BQ-6353L Joy (2.5D Full Glue Черная Рамка)
-
В наличииЦена 340 руб. 840 руб.85 руб. в СплитЗащитное стекло PERO Full Glue для Xiaomi Redmi Note 11 черное
-
В наличииЦена 350 руб. 840 руб.88 руб. в СплитЗащита экрана BoraSCO Armor Pro для Honor 50
-
В наличииЦена 380 руб. 510 руб.95 руб. в СплитПленка защитная MOCOLL прозрачная глянцевая полиуретановая антиг...
Защищает экран смартфона от грязи, пыли, влаги и мелких механических повреждений. Легко устанавливается, не требует особого ухода. Оснащено всеми необходимыми отверстиями и вырезами.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, 3D стекла, защитные стекла для камеры
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, 3D стекла, защитные стекла для камеры
Защитное стекло Redline черный для Huawei Honor 8A (УТ000017075) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Защитное стекло Redline черный для Huawei Honor 8A (УТ000017075)