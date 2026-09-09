Кресло Бюрократ MC-209/B/TW-11 спинка сетка черный TW-01 TW-11 сетка/ткань
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Кресло Бюрократ MC-209/B/TW-11 спинка сетка черный TW-01 TW-11 сетка/ткань
Офисный стул MC-209 станет оптимальным вариантом для оформления гостевой зоны ожидания или комнаты для переговоров. Дизайн изделия с легкостью дополнит современный офисный интерьер. Преимущества: большой выбор— представлено несколько различных расцветок, что позволит вам подобрать идеальный вариант; пластиковые накладки— полозья дополнены эргономичными накладками, которые не позволят креслу скользить, а также уберегут пол от царапин и других повреждений; сетчатый материал— спинка обита упругим материалом, особенности которого способствуют свободной циркуляции воздуха. Максимальная нагрузка на модель составляет 100 кг. Полозья произведены из хромированного металла, подлокотники пластиковые.
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