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Кресло Бюрократ CH-605/BLACK черный искусственная кожа крестовина металл купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кресло Бюрократ CH-605/BLACK черный искусственная кожа крестовина металл

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Кресло Бюрократ CH-605/BLACK черный искусственная кожа крестовина металл - фото 1
Кресло Бюрократ CH-605/BLACK черный искусственная кожа крестовина металл - фото 2
Кресло Бюрократ CH-605/BLACK черный искусственная кожа крестовина металл - фото 3
Кресло Бюрократ CH-605/BLACK черный искусственная кожа крестовина металл - фото 4
Кресло Бюрократ CH-605/BLACK черный искусственная кожа крестовина металл - фото 5
Кресло Бюрократ CH-605/BLACK черный искусственная кожа крестовина металл - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Материал крестовины
металлическая
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
искусственная кожа
Тип установки
на колесиках
  • Кресло Бюрократ CH-605/BLACK черный искусственная кожа крестовина металл - фото 1
  • Кресло Бюрократ CH-605/BLACK черный искусственная кожа крестовина металл - фото 2
  • Кресло Бюрократ CH-605/BLACK черный искусственная кожа крестовина металл - фото 3
  • Кресло Бюрократ CH-605/BLACK черный искусственная кожа крестовина металл - фото 4
  • Кресло Бюрократ CH-605/BLACK черный искусственная кожа крестовина металл - фото 5
  • Кресло Бюрократ CH-605/BLACK черный искусственная кожа крестовина металл - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 311765
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Характеристики

Бренд
бюрократ
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Материал крестовины
металлическая
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
пружинно-винтовой
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
искусственная кожа
Тип установки
на колесиках
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х45х15
Вес, кг.
11.7

Описание товара Кресло Бюрократ CH-605/BLACK черный искусственная кожа крестовина металл

Масса: 11,7 кг. Габариты: 77х21х52 см. Высота кресла: от 102 до 116 см. Высота сиденья: от 45 до 59 см.

Отзывы о товаре Кресло Бюрократ CH-605/BLACK черный искусственная кожа крестовина металл




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
бюрократ
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Материал крестовины
металлическая
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
пружинно-винтовой
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
искусственная кожа
Тип установки
на колесиках
Страна производитель
Китай
Описание
Масса: 11,7 кг. Габариты: 77х21х52 см. Высота кресла: от 102 до 116 см. Высота сиденья: от 45 до 59 см.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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