Описание товара Антивирус DrWeb Security Space на 1 год на 1 ПК + 3 месяца в подарок [LHW-BK-12M-1-A2] (электронный ключ)

Описание

Эффективное детектирование и очистка системы от всех видов угроз (Сканер Dr.Web)

Высокая скорость сканирования благодаря использованию нескольких потоков проверки в многопроцессорных системах

Максимально тщательная проверка оперативной памяти, загрузочных секторов, жестких дисков и сменных носителей на вирусы, троянские программы и другие виды вредоносных объектов.

Детектирование только работоспособных вирусных угроз.

Обширные базы для детектирования шпионского, потенциально опасного, рекламного ПО, хакерских утилит и программ-шуток.

Используемый Сканером антируткит Dr.Web Shield™ определяет сложные вирусы, использующие руткит-технологии и умеющие скрывать свое пребывание в инфицированной системе.

Консольный сканер, который также входит в состав компонентов Dr.Web, рассчитан на опытных пользователей и позволяет проводить проверку в режиме командной строки. Он содержит большие возможности настройки и рассчитан в том числе на работу в многопроцессорных системах.

Защита в режиме реального времени (файловый монитор SpIDer Guard)

Файловый монитор SpIDer Guard осуществляет постоянный мониторинг здоровья компьютера — перехватывает «на лету» обращения к файлам на дисках, дискетах, CD/DVD/Blu-ray-дисководах, флеш- и смарт-картах.

Обладает высокой устойчивостью к попыткам вредоносных программ препятствовать функционированию SpIDer Guard или остановить его работу.

Реализованные в антивирусном ядре Dr.Web технологии динамически отслеживают наличие свободных ресурсов и ограничивают «аппетит» антивируса без снижения эффективности защиты.

Высокая производительность работы на машинах с интенсивным файловым потоком (при интенсивной работе с файловыми системами, например, при скачивании файлов с торрент- и шаринг-трекеров, компиляции и рендеринге).

Защита от неизвестных угроз (превентивная защита)

FLY-CODE — не имеющая аналогов технология универсальной распаковки, которая позволяет обнаружить вирусы, упакованные даже неизвестными Dr.Web упаковщиками.

Уникальная технология несигнатурного поиска Origins Tracing™ позволяет Dr.Web с высокой долей вероятности распознавать вирусы, еще неизвестные вирусной базе Dr.Web.

Эвристический анализатор Dr.Web надежно детектирует все распространенные типы угроз, определяя их класс по результатам проведенного разбора и характерным признакам.

Dr.Web Process Heuristic защищает от новых, наиболее актуальных вредоносных программ, разработанных с расчетом на необнаружение традиционными сигнатурными и эвристическими механизмами, которые еще не поступили на анализ в антивирусную лабораторию, а значит, неизвестны вирусной базе Dr.Web на момент проникновения в систему. Он анализирует поведение опасной программы и делает вывод о ее вредоносности, после чего принимаются необходимые меры по нейтрализации угрозы. Новая технология защиты данных от повреждения позволяет свести к минимуму потери от действий неизвестного вируса.

Комплексный анализатор упакованных угроз значительно повышает уровень детектирования якобы «новых угроз» — известных вирусной базе Dr.Web, но скрытых под новыми упаковщиками, а также исключает необходимость добавления в базы все новых и новых записей об угрозах. Сохранение компактности вирусных баз Dr.Web в свою очередь не требует постоянного увеличения системных требований и обеспечивает традиционно малый размер обновлений — при все таком же традиционно высоком качестве детектирования и лечения.

Надежная защита от потери данных

Функция «Защита от потери данных» убережет файлы от повреждения троянцем-шифровальщиком, создавая регулярно их резервные копии. Причем вы сможете восстановить их самостоятельно, без обращения в службу техподдержки «Доктор Веб»!

Включите «Защиту от потери данных» в разделе «Инструменты» и настройте параметры хранилища резервной копии важных для вас файлов.

Настраивайте защиту отдельно для каждого пользовательского профиля вашего компьютера и управляйте профилями с удобством.

Создавайте резервную копию ценных данных, назначив их сохранение по нужному вам графику, выбрав подходящий временной интервал.

Напоминаем, что услуга дешифровки силами инженеров антивирусной лаборатории и службы технической поддержки «Доктор Веб» бесплатна только для коммерческих пользователей Dr.Web.

Фильтрация интернет-трафика (веб-антивирус SpIDer Gate)

Веб-антивирус SpIDer Gate в режиме реального времени прозрачно сканирует входящий HTTP-трафик, перехватывает все HTTP-соединения, производит фильтрацию данных, автоматически блокирует зараженные страницы в любых веб-браузерах, проверяет файлы в архивах (например, загружаемые через менеджеров загрузки, и многие другие приложения, обменивающиеся данными с веб-серверами), защищает от фишинговых и других опасных интернет-ресурсов.

Безопасный интернет-трафик — производится проверка любого трафика по всем портам, передаваемого по поддерживаемым Dr.Web протоколам, включая защищенные (если пользователь включил проверку SSL).

Безопасный интернет-серфинг — при работе пользователя в поисковых системах Google, Yandex, Yahoo!, Bing, Rambler в результатах поиска отображаются только безопасные с точки зрения поисковиков и Dr.Web сайты благодаря активации в поисковиках функционала «Безопасный поиск» — небезопасный контент отсеивается самими поисковиками!

Безопасное общение — фильтрация трафика в мгновенных сообщениях Mail.Ru Agent, ICQ, Jabber. Найденные ссылки, ведущие на вредоносные и фишинговые сайты, вырезаются из сообщений. Производится антивирусная проверка пересылаемых вложений, передача потенциально опасных вложений блокируется.

Проверка шифрованных SSL-соединений (HTTPS).

Блокировка сайтов по базе известных вирусов и сайтов, не рекомендуемых для посещения (подробнее).

Отдельная база сайтов, распространяющих нелицензионный контент, — защита правообладателей контента.

Отключение проверки исходящего или входящего трафика, а также формирование списка тех приложений, HTTP-трафик которых будет проверяться в любом случае и в полном объеме (черный список). Также существует возможность исключения из проверки трафика отдельных приложений (белый список).

Настройка приоритетности сканирования трафика (баланса проверки). Балансировка влияет на распределение ресурсов процессора ПК и скорость работы с сетью Интернет.

Работа SpIDer Gate не зависит от используемого браузера.

Фильтрация практически не сказывается на производительности ПК, скорости работы с Интернетом и количестве передаваемых данных.

В режиме «по умолчанию» не требуется никакой настройки: SpIDer Gate начинает сканирование сразу же после установки в системе.

Проверка URL на серверах компании «Доктор Веб» через сервис Dr.Web Cloud. При попытке перехода пользователя на веб-сайты, URL отправляются для проверки на серверы компании «Доктор Веб». Проверка производится в режиме реального времени — вне зависимости от состояния вирусных баз Dr.Web на компьютере пользователя и настроек обновления.

Почта без вирусов, спама и нежелательных сообщений (почтовый антивирус SpIDеr Mail + антиспам)

Проверка любого трафика по всем портам, передаваемого по поддерживаемым Dr.Web протоколам, включая защищенные (если пользователь включил проверку SSL).

Почтовый антивирус SpIDer Mail проверяет почту до поступления письма в почтовый клиент и не дает вредоносным программам — разносчиком которых является в основном спам — воспользоваться уязвимостями в программном обеспечении.

Проверка почты на вирусы и спам в режиме реального времени по протоколам SMTP/POP3/NNTP/IMAP4.

Проверка шифрованных SSL-соединений (SMTPS/POP3S/IMAP4S).

Проверка не влияет на работу используемой почтовой программы и практически не увеличивает время приема почты.

Применяются индивидуальные правила обработки для каждого типа вредоносных программ — вирусов, потенциально опасного и рекламного ПО, хакерских утилит, программ платного дозвона, программ-шуток.

Защита от массовых рассылок сообщений почтовыми червями благодаря анализу состава и времени отправления исходящих писем, по которым может быть сделан вывод о вирусной активности.

Антиспам

Антиспам не требует настроек и начинает автоматически действовать с приемом первого сообщения.

Разные технологии фильтрации обеспечивают высокую вероятность распознавания спама, фишинг-, фарминг-, скамминг- и bounce-сообщений.

Защита от попадания в ботнеты — провайдер не отключит вам доступ к Интернету за рассылку спама.

Отфильтрованные письма не удаляются, а перемещаются в специальную папку вашей почтовой программы, где их можно проверить в удобное для вас время на наличие ложных срабатываний.

Модуль спам-анализатора абсолютно автономен; для его работы не требуется связи с внешним сервером или доступа к какой-либо базе данных, что позволяет существенно экономить трафик.

Забота о безопаcности детей и близких. Контроль за интернет-серфингом и блокировка доступа (Родительский контроль Dr.Web)

Безопасный интернет-трафик

Проверка любого трафика по всем портам.

Проверка URL на серверах компании «Доктор Веб» через сервис Dr.Web Cloud в режиме реального времени — вне зависимости от состояния вирусных баз Dr.Web на компьютере пользователя и настроек обновления.

Блокировка веб-сайтов по 10 тематическим группам (оружие, наркотики, игры, порнография и др.).

Защита детей от посещения нежелательных страниц.

Ограничение доступа к ПК и Интернет

Ограничение времени работы пользователя в сети Интернет и за компьютером.

Блокировка изменения системного времени и часового пояса — исключает возможность работы ребенка за компьютером в несанкционированное родителями время.

Блокировка доступа к файлами и папкам

Запрет использования отдельных файлов и каталогов — дополнительная возможность обезопасить свои данные и важную информацию от удаления или похищения злоумышленниками.

а также

Профили настроек Родительского контроля отдельно для каждого пользователя.

Блокировка устройств для перекрытия всех путей возможного проникновения угроз

Ограничение доступа к устройствам — дисковым накопителям, приводам DVD/CD-ROM, клавиатуре, компьютерной мыши, сетевым картам, устройствам проигрывания звука и видео, игровым устройствам, USB-устройствам, COM/LPT портам.

Запрет использования переносных хранилищ информации (флеш-дисков, USB-устройств), сетевых устройств, а также отдельных файлов и каталогов — дополнительная возможность обезопасить свои данные и важную информацию от удаления или похищения злоумышленниками.

Белые списки доверенных устройств защитят от несанкционированного подключения съемного устройства к защищенному Dr.Web компьютеру, сохранят конфиденциальные данные от похищения через флешки, не позволят вирусам проникнуть в систему через этот популярный сегодня источник распространения.

Экспорт/импорт белых списков.

Запрет отправки заданий на печать — защита от несанкционированной печати конфиденциальных документов или расходования бумаги.

Защита от сетевых атак (Брандмауэр Dr.Web)

Защита от несанкционированного доступа извне, предотвращение утечек важных данных по сети, блокировка подозрительных соединений на уровне пакетов и приложений.

Брандмауэр Dr.Web использует собственную базу доверенных приложений. Доверенность приложения базируется на цифровом сертификате — все программы, легитимные с точки зрения Dr.Web, могут соединяться с любым адресом и по любому порту. Исключение: если приложение не имеет валидной подписи, имеет недействительную цифровую подпись или не имеет ее вовсе (например, «самописное» или open source) — выдается запрос на создание правила.

Контроль подключений на уровне приложений позволяет контролировать доступ конкретных программ и процессов к сетевым ресурсам и регистрировать информацию о попытках доступа в журнале приложений.

Фильтрация на уровне пакетов позволяет контролировать доступ к сети Интернет вне зависимости от программ, инициирующих подключение. Журнал пакетного фильтра хранит информацию о пакетах, переданных через сетевые интерфейсы.

Так называемый «игровой режим», при включении которого окно с запросом на создание правила появляется поверх любого приложения, запущенного в полноэкранном режиме.

Мониторинг приложений, которые используют сеть в реальном времени, с возможностью принудительно завершить соединение.

Управление защитой всех компьютеров в вашей семье (Антивирусная сеть)

В компоненте Антивирусная сеть реализованы удаленное управление и настройка антивирусов Dr.Web, установленных на компьютерах в пределах одной локальной сети.

Для удаленного управления не требуется установка Центра управления Dr.Web.

Подключение возможно с любого компьютера к любому другому компьютеру.

Возможности управления включают: получение статистики и логов с удаленной станции, чтение и изменение настроек модулей на ней, их запуск и остановку. Также доступны регистрация серийного номера и замена ключевого файла на удаленной станции.

Для удаленного доступа требуется включение разрешения такого доступа на удаленной станции.

Преимущества

Лечит от вирусов Важным показателем качества работы антивирусной программы является не только ее способность находить вирусы, но и лечить их; не просто удалять инфицированные файлы вместе с важной для пользователя информацией, но и уметь возвращать их в первоначальное «здоровое» состояние. Технологически сложные и особо опасные вирусы, особенно созданные для извлечения коммерческой выгоды, вирусописатели проверяют на обнаружение по всем антивирусам перед тем как выпустить такой вирус в «живую природу», чтобы вирус существовал незамеченным антивирусами как можно дольше. До поступления образцов таких вирусов в лабораторию они не обнаруживаются ни одним антивирусом. Dr.Web эффективно детектирует и лечит от вирусов Возможность установки и работы на уже инфицированном компьютере и исключительная вирусоустойчивость выделяют Dr.Web среди всех других аналогичных программ. Использование уникальных технологий обработки процессов в памяти и превосходные возможности по нейтрализации активного заражения позволяют успешно установить Dr.Web прямо на зараженную машину (без необходимости предварительного ее лечения) — даже с внешнего носителя без установки в систему (например, с USB-stick) и уже в ходе установки проводить лечение активных угроз. Интеграция установочного пакета (инсталлятора) с обновленным Антируткитом Dr.Web позволяет противостоять активным угрозам и уже во время установки проводить лечение ПК, даже если компьютер заражен сложными вредоносными программами. Подсистема фонового сканирования и нейтрализации активных угроз в рамках Антируткита Dr.Web постоянно находится в памяти и осуществляет поиск активных угроз в таких критических областях Windows как объекты автозагрузки, запущенные процессы и модули, эвристики системных объектов, оперативная память, MBR/VBR дисков, а также в системной BIOS компьютера. В Dr.Web реализована возможность обнаруживать и нейтрализовать вирусы, существующие в оперативной памяти и никогда не встречающиеся в виде отдельных файлов. До сих пор лишь немногие антивирусы умеют их лечить. Dr.Web способен выявлять с высочайшей степенью точности упакованные вредоносные объекты, даже упакованные неизвестным Dr.Web методом, разбирать их на отдельные компоненты и детально анализировать с целью обнаружения скрытых угроз. Только Dr.Web способен полностью проверять архивы любого уровня вложенности. Таким образом, даже если вредоносный объект был многократно заархивирован и при этом использовались разные типы архиваторов, Dr.Web обязательно обнаружит и обезвредит угрозу. Высокий уровень самозащиты Стойкий иммунитет к любым попыткам вредоносных программ вывести Dr.Web из строя обеспечивает не имеющий аналогов на антивирусном рынке компонент самозащиты Dr.Web SelfPROtect. Dr.Web SelfPROtect реализован в виде драйвера и действует на самом низком системном уровне. Выгрузка и остановка его работы невозможны до перезагрузки системы. Dr.Web SelfPROtect ограничивает доступ вредоносных объектов к сети, файлам и папкам, некоторым веткам реестра и сменным носителям на уровне системного драйвера, защищает от попыток анти-антивирусных программ прекратить функционирование Dr.Web. В отличие от некоторых конкурирующих продуктов, модифицирующих ядро Windows (перехватывающих прерывания, подменяющих таблицы векторов, использующих недокументированные функции и т. д.), что может привести к серьезным проблемам в работе самой операционной системы, а также создает новые пути для использования уязвимостей, модуль защиты Dr.Web SelfPROtect является полностью самодостаточным. Возможность автоматического восстановления собственных модулей. Передовые технологии превентивной защиты FLY-CODE — не имеющая аналогов технология универсальной распаковки, которая позволяет обнаружить вирусы, упакованные даже неизвестными Dr.Web упаковщиками. Уникальная технология несигнатурного поиска Origins Tracing™ позволяет Dr.Web с высокой долей вероятности распознавать вирусы, еще неизвестные вирусной базе Dr.Web. Эвристический анализатор Dr.Web надежно детектирует все распространенные типы угроз, определяя их класс по результатам проведенного разбора и характерным признакам. Новое! Dr.Web Process Heuristic защищает от новых, наиболее актуальных вредоносных программ, разработанных с расчетом на необнаружение традиционными сигнатурными и эвристическими механизмами, которые еще не поступили на анализ в антивирусную лабораторию, а значит, неизвестны вирусной базе Dr.Web на момент проникновения в систему. Он анализирует поведение опасной программы и делает вывод о ее вредоносности, после чего принимаются необходимые меры по нейтрализации угрозы. Новая технология защиты данных от повреждения позволяет свести к минимуму потери от действий неизвестного вируса. Новое! Комплексный анализатор упакованных угроз значительно повышает уровень детектирования якобы «новых угроз» — известных вирусной базе Dr.Web, но скрытых под новыми упаковщиками, а также исключает необходимость добавления в базы все новых и новых записей об угрозах. Сохранение компактности вирусных баз Dr.Web в свою очередь не требует постоянного увеличения системных требований и обеспечивает традиционно малый размер обновлений — при все таком же традиционно высоком качестве детектирования и лечения. Полная проверка любого трафика Безопасный трафик — производится проверка любого трафика по всем портам, передаваемого по поддерживаемым Dr.Web протоколам, включая защищенные (если пользователь включил проверку SSL). Безопасный интернет-серфинг — при работе пользователя в поисковых системах Google, Yandex, Yahoo!, Bing, Rambler в результатах поиска отображаются только безопасные с точки зрения поисковиков и Dr.Web сайты благодаря активации в поисковиках функционала «Безопасный поиск» — небезопасный контент отсеивается самими поисковиками! Безопасное общение — фильтрация трафика в мгновенных сообщениях Mail.Ru Agent, ICQ, Jabber. Найденные ссылки, ведущие на вредоносные и фишинговые сайты, вырезаются из сообщений. Производится антивирусная проверка пересылаемых вложений, передача потенциально опасных вложений блокируется. Мгновенная защита из «облака» В рамках Родительского контроля и веб-антивируса SpIDer Gate реализована возможность проверки URL на серверах компании «Доктор Веб» через сервис Dr.Web Cloud. При попытке перехода пользователя на веб-сайты, URL отправляются для проверки на серверы компании «Доктор Веб». Проверка производится в режиме реального времени — вне зависимости от состояния вирусных баз Dr.Web на компьютере пользователя и настроек обновления. Никакой персональной информации, позволяющей идентифицировать пользователя, с компьютера не передается.

Бесплатное расширение лицензии до 5 ПК

Если до конца действия вашей лицензии Dr.Web осталось 3 месяца или меньше, а защита Dr.Web нужна для нового компьютера или мобильного устройства, обменяйте вашу текущую лицензию на расширенную БЕСПЛАТНО. Также бесплатным будет и переход с Антивируса Dr.Web на Dr.Web Security Space.

Защита для мобильных устройств — в подарок

Вредоносные программы, внедрившиеся на мобильные устройства, представляют гораздо большую опасность, чем традиционные угрозы, так как дают криминальным группировкам полный контроль переговоров (в том числе благодаря возможности включения микрофона) и перемещений их владельцев. Особую опасность представляет заражение личных устройств руководящих и финансовых работников компаний, так как с их устройств, как правило, есть доступ к системам дистанционного банковского обслуживания. Помните: для кражи ВСЕХ средств достаточно 1–3 минут!

Требования к системе

Информация по установке

Для Dr.Web Security Space Windows 8/7/Vista (32- и 64-битные системы), XP (32-битные системы). Оперативная память: не менее 512 МБ. Cвободное пространство на жестком диске: ~375 МБ. Временные файлы, создаваемые в ходе установки, потребуют дополнительного места. Дополнительно для установки брандмауэра необходимо ~7 МБ. Для криптографа Windows 7/Vista/XP (32- и 64-битные системы). Свободное пространство на жестком диске: ~50 МБ. Дополнительно: доступ к сети Интернет для регистрации и получения обновлений.

1. Скачайте дистрибутив при помощи Мастера скачиваний.

2. Зарегистрируйте продукт следуя инструкции:

Чтобы получить ключевой файл Dr.Web, необходимо зарегистрировать серийный номер, указав действующий адрес электронной почты. Ключевой файл будет выслан на этот e-mail после регистрации и проверки актуальности данного адреса.

Сохраните копию ключевого файла (файлов) и серийный номер Dr.Web в надежном месте, желательно на отдельном носителе — это пригодится вам для получения скидки на продление и при обращениях в службу поддержки.

Пройти регистрацию можно здесь

2. Установите и активируйте продукт следуя инструкции.