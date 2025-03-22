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Картридж лазерный Cactus CS-C054Y желтый (1200стр.) для Canon LBP 621Cw/623Cdw/641Cw/643Cdw купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж лазерный Cactus CS-C054Y желтый (1200стр.) для Canon LBP 621Cw/623Cdw/641Cw/643Cdw

4 Отзывы
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Картридж лазерный Cactus CS-C054Y желтый (1200стр.) для Canon LBP 621Cw/623Cdw/641Cw/643Cdw
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
LBP 621Cw, 623Cdw, 641Cw, 643Cdw
Цвет
желтый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 297033
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
LBP 621Cw, 623Cdw, 641Cw, 643Cdw
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х9х8
Вес, г.
745

Описание товара Картридж лазерный Cactus CS-C054Y желтый (1200стр.) для Canon LBP 621Cw/623Cdw/641Cw/643Cdw

CACTUS – активно развивающийся бренд, который задает новые стандарты для рынка совместимых расходных материалов. Благодаря своей энергичности и гибкости CACTUS находит оптимальные решения для печати дома и в офисе – больше нет необходимости выбирать между комфортом, качеством печати и ее стоимостью.

Отзывы о товаре Картридж лазерный Cactus CS-C054Y желтый (1200стр.) для Canon LBP 621Cw/623Cdw/641Cw/643Cdw

Источник: Яндекс Маркет
22.03.2025
Dimd D.

Достоинства:


Комментарий:
нормальный картридж. постоянно беру
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2025
Константин Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Упакован качественно. Картонная коробка, внутри — рёбра жёсткости. Картридж с чипом. Принтер принял его как родной, без проблем. Качество печати на уровне оригинальных, разницы не заметно. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
22.02.2025
Алексей Т.

Достоинства:


Комментарий:
После установки картриджа Cactus CS-C054Y 054 Y желтый (1200стр.) для Canon LBP 621Cw и распечатки копий формат А4, изображение четкое и чистое . Качество печати соответствует заявленным характеристикам! Рекомендую к покупке!
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Екатерина П.

Достоинства:


Комментарий:
Норма, к принтеру подошел печатает



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
LBP 621Cw, 623Cdw, 641Cw, 643Cdw
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Описание
CACTUS – активно развивающийся бренд, который задает новые стандарты для рынка совместимых расходных материалов. Благодаря своей энергичности и гибкости CACTUS находит оптимальные решения для печати дома и в офисе – больше нет необходимости выбирать между комфортом, качеством печати и ее стоимостью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
22.03.2025
Dimd D.

Достоинства:


Комментарий:
нормальный картридж. постоянно беру
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2025
Константин Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Упакован качественно. Картонная коробка, внутри — рёбра жёсткости. Картридж с чипом. Принтер принял его как родной, без проблем. Качество печати на уровне оригинальных, разницы не заметно. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
22.02.2025
Алексей Т.

Достоинства:


Комментарий:
После установки картриджа Cactus CS-C054Y 054 Y желтый (1200стр.) для Canon LBP 621Cw и распечатки копий формат А4, изображение четкое и чистое . Качество печати соответствует заявленным характеристикам! Рекомендую к покупке!
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Екатерина П.

Достоинства:


Комментарий:
Норма, к принтеру подошел печатает


Картридж лазерный Cactus CS-C054Y желтый (1200стр.) для Canon LBP 621Cw/623Cdw/641Cw/643Cdw - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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