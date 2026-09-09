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Кронштейн настенный Kromax OPTIMA-413 20-55" (наклон +5°/-12°, поворот 180°, до 30 кг, черный) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кронштейн настенный Kromax OPTIMA-413 20-55" (наклон +5°/-12°, поворот 180°, до 30 кг, черный)

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Кронштейн настенный Kromax OPTIMA-413 20-55&quot; (наклон +5°/-12°, поворот 180°, до 30 кг, черный)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-50%
1 370 руб.  2 752 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 291005
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Характеристики

Бренд
Kromax
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х27х10
Вес, г.
875

Описание товара Кронштейн настенный Kromax OPTIMA-413 20-55" (наклон +5°/-12°, поворот 180°, до 30 кг, черный)

Настенный кронштейн для телевизора KROMAX OPTIMA-413 BLACK надёжно удержит экран размером 20-55 дюйма и весом 30 кг. Простая конструкция кронштейна идеально подойдет для самостоятельного монтажа. Наклонно-поворотная регулировка позволит наклонять вверх и вниз на +5 -12°, поворачивать влево и вправо на 180°, и выдвигать на 80-230 мм. Кронштейн подходит для большинства телевизоров популярных брендов, таких как Samsung, LG, Sony, Panasonic, Sharp, Toshiba, Яндекс, Sber, KIVI, Xiaomi Mi, TCL, SUPRA, Hyundai, Erisson, Horizont, JVC, Thomson, HAIER, BBK, Витязь, Веко, BQ, OZON, SkyLine, Pioneer, Philips, Rolsen, Harper, Hisense, Hitachi, Polarline, Prestigio и других. Крепёжные отверстия кронштейна изготовлены по стандарту VESA. В комплектацию входят необходимые для монтажа материалы. Вся продукция обеспечивается гарантийными обязательствами. Пожизненная гарантия на все сварные и механические соединения позволит наслаждаться конструкцией долгий срок. Во время эксплуатации кронштейн демонстрирует поразительную износостойкость и безотказность.

Отзывы о товаре Кронштейн настенный Kromax OPTIMA-413 20-55" (наклон +5°/-12°, поворот 180°, до 30 кг, черный)




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Характеристики
Бренд
Kromax
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Страна производитель
Китай
Описание
Настенный кронштейн для телевизора KROMAX OPTIMA-413 BLACK надёжно удержит экран размером 20-55 дюйма и весом 30 кг. Простая конструкция кронштейна идеально подойдет для самостоятельного монтажа. Наклонно-поворотная регулировка позволит наклонять вверх и вниз на +5 -12°, поворачивать влево и вправо на 180°, и выдвигать на 80-230 мм. Кронштейн подходит для большинства телевизоров популярных брендов, таких как Samsung, LG, Sony, Panasonic, Sharp, Toshiba, Яндекс, Sber, KIVI, Xiaomi Mi, TCL, SUPRA, Hyundai, Erisson, Horizont, JVC, Thomson, HAIER, BBK, Витязь, Веко, BQ, OZON, SkyLine, Pioneer, Philips, Rolsen, Harper, Hisense, Hitachi, Polarline, Prestigio и других. Крепёжные отверстия кронштейна изготовлены по стандарту VESA. В комплектацию входят необходимые для монтажа материалы. Вся продукция обеспечивается гарантийными обязательствами. Пожизненная гарантия на все сварные и механические соединения позволит наслаждаться конструкцией долгий срок. Во время эксплуатации кронштейн демонстрирует поразительную износостойкость и безотказность.
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Отзывы


Кронштейн настенный Kromax OPTIMA-413 20-55" (наклон +5°/-12°, поворот 180°, до 30 кг, черный) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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