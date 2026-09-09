Преобразователь уровня сигнала 2-х канальн.SWAT SLD-02(HI-LOW SLD-02)
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Характеристики
Тип товара
Преобразователь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%910 руб. 984 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 284111
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Преобразователь
Высота, см
2.5
Дополнительно
2 канала
Особенности
мощность на входе - 50 Вт
Ширина, см
3.8
Размеры в упаковке, см
18х10х4
Вес, г.
300
Описание товара Преобразователь уровня сигнала 2-х канальн.SWAT SLD-02(HI-LOW SLD-02)
Преобразование сигнала высокого уровня в низкий, для подключения усилителей к ГУ без RCA выходов
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Бренд
Тип товара
Преобразователь
Высота, см
2.5
Дополнительно
2 канала
Особенности
мощность на входе - 50 Вт
Ширина, см
3.8
Преобразование сигнала высокого уровня в низкий, для подключения усилителей к ГУ без RCA выходов
Преобразователь уровня сигнала 2-х канальн.SWAT SLD-02(HI-LOW SLD-02) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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