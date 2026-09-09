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Преобразователь уровня сигнала 2-х канальн.SWAT SLD-02(HI-LOW SLD-02) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Преобразователь уровня сигнала 2-х канальн.SWAT SLD-02(HI-LOW SLD-02)

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Преобразователь уровня сигнала 2-х канальн.SWAT SLD-02(HI-LOW SLD-02) - фото 1
Преобразователь уровня сигнала 2-х канальн.SWAT SLD-02(HI-LOW SLD-02) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Преобразователь
  • Преобразователь уровня сигнала 2-х канальн.SWAT SLD-02(HI-LOW SLD-02) - фото 1
  • Преобразователь уровня сигнала 2-х канальн.SWAT SLD-02(HI-LOW SLD-02) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%
910 руб.  984 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 284111
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Характеристики

Бренд
SWAT
Тип товара
Преобразователь
Высота, см
2.5
Дополнительно
2 канала
Особенности
мощность на входе - 50 Вт
Ширина, см
3.8
Размеры в упаковке, см
18х10х4
Вес, г.
300

Описание товара Преобразователь уровня сигнала 2-х канальн.SWAT SLD-02(HI-LOW SLD-02)

Преобразование сигнала высокого уровня в низкий, для подключения усилителей к ГУ без RCA выходов

Отзывы о товаре Преобразователь уровня сигнала 2-х канальн.SWAT SLD-02(HI-LOW SLD-02)




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Характеристики
Бренд
SWAT
Тип товара
Преобразователь
Высота, см
2.5
Дополнительно
2 канала
Особенности
мощность на входе - 50 Вт
Ширина, см
3.8
Описание
Преобразование сигнала высокого уровня в низкий, для подключения усилителей к ГУ без RCA выходов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Преобразователь уровня сигнала 2-х канальн.SWAT SLD-02(HI-LOW SLD-02) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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