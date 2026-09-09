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Настольная игра Десятое Королевство Электровикторина Я читаю, я считаю 03641 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Настольная игра Десятое Королевство Электровикторина Я читаю, я считаю 03641

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Настольная игра Десятое Королевство Электровикторина Я читаю, я считаю 03641 - фото 1
Настольная игра Десятое Королевство Электровикторина Я читаю, я считаю 03641 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Настольные игры
Тип игры
викторина
Возраст
от 4 лет
Максимальное количество участников
от 1 до 2
  • Настольная игра Десятое Королевство Электровикторина Я читаю, я считаю 03641 - фото 1
  • Настольная игра Десятое Королевство Электровикторина Я читаю, я считаю 03641 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
820 руб.  1 326 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 282478
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Характеристики

Бренд
ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО
Тип товара
Настольные игры
Тип игры
викторина
Возраст
от 4 лет
Максимальное количество участников
от 1 до 2
Материал
бумага, картон, пластик
Комплектация
система электронного контроля , 8 игровых полей содержащих 240 вопросов по 8 темам, правила игры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х24х5
Вес, г.
520

Описание товара Настольная игра Десятое Королевство Электровикторина Я читаю, я считаю 03641

Настольная обучающая игра в жанре викторины Я читаю, я считаю представлена компанией Десятое королевство. Она состоит из 8 сменных игровых полей, которые устанавливаются на специальное устройство, контролирующее правильность ответов. При нажатии правильного ответа зажигается подсветка. Игра включает 240 вопросов, помогающих выучить буквы и цифры и обучающих чтению слогов и слов, а также сложению и вычитанию. Электровикторина позволит закрепить имеющиеся знания в доступной игровой форме. Игра развивает память, произвольное внимание и логическое мышление. Благодаря системе электронного контроля ребенок может играть самостоятельно, не прибегая к постоянной помощи взрослого

Отзывы о товаре Настольная игра Десятое Королевство Электровикторина Я читаю, я считаю 03641




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Характеристики
Бренд
ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО
Тип товара
Настольные игры
Тип игры
викторина
Возраст
от 4 лет
Максимальное количество участников
от 1 до 2
Материал
бумага, картон, пластик
Комплектация
система электронного контроля , 8 игровых полей содержащих 240 вопросов по 8 темам, правила игры
Страна производитель
Китай
Описание
Настольная обучающая игра в жанре викторины Я читаю, я считаю представлена компанией Десятое королевство. Она состоит из 8 сменных игровых полей, которые устанавливаются на специальное устройство, контролирующее правильность ответов. При нажатии правильного ответа зажигается подсветка. Игра включает 240 вопросов, помогающих выучить буквы и цифры и обучающих чтению слогов и слов, а также сложению и вычитанию. Электровикторина позволит закрепить имеющиеся знания в доступной игровой форме. Игра развивает память, произвольное внимание и логическое мышление. Благодаря системе электронного контроля ребенок может играть самостоятельно, не прибегая к постоянной помощи взрослого
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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