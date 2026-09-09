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Фотобарабан Cactus CS-DR3200 для принтеров Brother HL-5340D/5350DN/5370DW;DCP-8070D 25 000стр. купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Фотобарабан Cactus CS-DR3200 для принтеров Brother HL-5340D/5350DN/5370DW;DCP-8070D 25 000стр.

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Фотобарабан Cactus CS-DR3200 для принтеров Brother HL-5340D/5350DN/5370DW;DCP-8070D 25 000стр. - фото 1
Фотобарабан Cactus CS-DR3200 для принтеров Brother HL-5340D/5350DN/5370DW;DCP-8070D 25 000стр. - фото 2
Фотобарабан Cactus CS-DR3200 для принтеров Brother HL-5340D/5350DN/5370DW;DCP-8070D 25 000стр. - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Совместимость
для Brother
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
DCP 8070DCP 8070DDCP 8085DCP 8085DNHL 5340HL 5340DHL 5350HL 5350DNHL 5370HL 5370DWMFC 8370MFC 8370DNMFC 8880MFC 8880DN
Цвет
черный, белый
  • Фотобарабан Cactus CS-DR3200 для принтеров Brother HL-5340D/5350DN/5370DW;DCP-8070D 25 000стр. - фото 1
  • Фотобарабан Cactus CS-DR3200 для принтеров Brother HL-5340D/5350DN/5370DW;DCP-8070D 25 000стр. - фото 2
  • Фотобарабан Cactus CS-DR3200 для принтеров Brother HL-5340D/5350DN/5370DW;DCP-8070D 25 000стр. - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 268703
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Совместимость
для Brother
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
DCP 8070DCP 8070DDCP 8085DCP 8085DNHL 5340HL 5340DHL 5350HL 5350DNHL 5370HL 5370DWMFC 8370MFC 8370DNMFC 8880MFC 8880DN
Цвет
черный, белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х10
Вес, г.
917

Описание товара Фотобарабан Cactus CS-DR3200 для принтеров Brother HL-5340D/5350DN/5370DW;DCP-8070D 25 000стр.

Картриджи Cactus для лазерных принтеров и МФУ Brother аналогичны по конструкции оригинальным картриджам и состоят из тонер-картриджа(емкость с тонером) и Drum-cartridge(драм-картридж – узел фотобарабана). Оба изделия являются расходными материалами и подлежат замене через определенное количество отпечатков, ресурс фотобарабана превосходит ресурс тонер-картриджа в 3-10 раз.

Отзывы о товаре Фотобарабан Cactus CS-DR3200 для принтеров Brother HL-5340D/5350DN/5370DW;DCP-8070D 25 000стр.




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Совместимость
для Brother
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
DCP 8070DCP 8070DDCP 8085DCP 8085DNHL 5340HL 5340DHL 5350HL 5350DNHL 5370HL 5370DWMFC 8370MFC 8370DNMFC 8880MFC 8880DN
Цвет
черный, белый
Страна производитель
Китай
Описание
Картриджи Cactus для лазерных принтеров и МФУ Brother аналогичны по конструкции оригинальным картриджам и состоят из тонер-картриджа(емкость с тонером) и Drum-cartridge(драм-картридж – узел фотобарабана). Оба изделия являются расходными материалами и подлежат замене через определенное количество отпечатков, ресурс фотобарабана превосходит ресурс тонер-картриджа в 3-10 раз.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фотобарабан Cactus CS-DR3200 для принтеров Brother HL-5340D/5350DN/5370DW;DCP-8070D 25 000стр. - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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