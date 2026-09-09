Гриль для сабвуфера ACV GR-S15 38см
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Характеристики
Тип товара
Сетка защитная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-18%510 руб. 624 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 252704
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
38х38х3
Вес, г.
100
Описание товара Гриль для сабвуфера ACV GR-S15 38см
Металлический защитный гриль для корпусных сабвуферов диаметром 15 дюйм. (38 см). Он завершит внешний облик акустической системы и защитит колонки от повреждений. Модель подходит для разных 15-дюймовых устройств.
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Металлический защитный гриль для корпусных сабвуферов диаметром 15 дюйм. (38 см). Он завершит внешний облик акустической системы и защитит колонки от повреждений. Модель подходит для разных 15-дюймовых устройств.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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