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Гриль для сабвуфера ACV GR-S15 38см купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Гриль для сабвуфера ACV GR-S15 38см

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Гриль для сабвуфера ACV GR-S15 38см
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетка защитная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-18%
510 руб.  624 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 252704
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Характеристики

Бренд
ACV
Тип товара
Сетка защитная
Размеры в упаковке, см
38х38х3
Вес, г.
100

Описание товара Гриль для сабвуфера ACV GR-S15 38см

Металлический защитный гриль для корпусных сабвуферов диаметром 15 дюйм. (38 см). Он завершит внешний облик акустической системы и защитит колонки от повреждений. Модель подходит для разных 15-дюймовых устройств.

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Характеристики
Бренд
ACV
Тип товара
Сетка защитная
Описание
Металлический защитный гриль для корпусных сабвуферов диаметром 15 дюйм. (38 см). Он завершит внешний облик акустической системы и защитит колонки от повреждений. Модель подходит для разных 15-дюймовых устройств.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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